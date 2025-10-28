Inicia pago del Movimiento Social Somos Venezuela correspondiente a octubre 2025

La Plataforma Patria activó este martes el pago del estipendio mensual para los integrantes del Movimiento Social Somos Venezuela, correspondiente al mes de octubre 2025.

El monto asignado es de 1.012,50 bolívares, según lo anunciado por el presidente Nicolás Maduro, como parte de las políticas de protección social impulsadas por el Ejecutivo nacional.

Este beneficio está dirigido a brigadistas y voluntarios que participan en labores comunitarias, atención directa y despliegues territoriales en todo el país. Los pagos se realizan de forma progresiva a través del sistema digital de la Plataforma Patria.

Para verificar el depósito, los beneficiarios pueden ingresar a www.patria.org.ve o consultar la aplicación móvil Patria.

Noticia al Día / Patria Digital