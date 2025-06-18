Inició el pago del bono del Movimiento Social Somos Venezuela

Este 18 de junio, inició el pago del estipendio del Movimiento Social «Somos Venezuela», correspondiente al mes en curso, a través del Carnet de la Patria.

El monto dado, según informó el Canal Patria Digital, es de Bs. 545,60 o US$ 5,30 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

El estipendio tuvo un incremento del 4,30% en bolívares en comparación al monto recibido en el mes de mayo de 2025, que fue de Bs. 523,10, y disminuyó 3,98% en divisas, cuando fue el equivalente a US$ 5,52.

El Movimiento Social «Somos Venezuela» fue creado por iniciativa del primer Mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el 11 de junio de 2017, con la intención de fortalecer el impulso de las políticas emanadas del Ejecutivo.

Noticia al Día/Canal Patria