Inició la entrega de los bonos Cuadrantes de Paz y El Buen Pastor a través de la plataforma Patria

Este martes 30 de septiembre, comenzó la entrega de dos asignaciones sociales a través del Sistema del Carnet de la Patria. El primero corresponde al Bono Cuadrantes de Paz, con un monto de 12.750,00 bolívares digitales (BSD), dirigido a beneficiarios vinculados a labores de seguridad ciudadana y prevención territorial.

Simultáneamente se activó el Bono El Buen Pastor (septiembre 2025), enviado por el presidente Nicolás Maduro, con un monto de 2.200,00 bolívares digitales, destinado a sectores priorizados según el esquema de protección social.

Ambos bonos son entregados mediante la plataforma Patria, donde los usuarios reciben notificación directa y pueden transferir los fondos a sus cuentas bancarias una vez confirmada la asignación. Las autoridades recomiendan verificar el acceso al sistema y mantener actualizados los datos personales para facilitar el proceso.

Estas entregas forman parte de las políticas de apoyo económico impulsadas por el Ejecutivo nacional en el marco de los programas sociales activos.

Noticia al Día / Canal Patria Digital