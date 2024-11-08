Intercambio comercial entre Colombia y Venezuela alcanzó los 836 millones de dólares en diez meses

Entre enero y octubre de este año el intercambio comercial binacional entre Venezuela y Colombia alcanzó los 836,6 millones de dólares (unas 631.250 toneladas de productos), según cifras de la Cámara Colombo Venezolana Regional Oriente.

En diez meses, Colombia exportó a través de la frontera por Táchira unos 329,2 millones de dólares (215.155 toneladas), y 456,9 millones por Paraguachón (316.931 toneladas).

Por su parte y en ese mismo lapso de tiempo, Venezuela exportó a través de Cúcuta unos 41, 9 millones de dólares (80.089 toneladas) mientras que por Paraguachón la cifra fue de 8,5 millones de dólares (19.076 toneladas).

Solo en el mes de octubre, Colombia movilizó un total de 44,7 millones de dólares a través de Táchira y 53,9 millones de dólares por Paraguachón.

En el mismo mes Venezuela exportó a través de Cúcuta unos 8 millones dólares y por Paraguachón la cifra de 600 mil dólares.

El representante de la Cámara Colombo Venezolana Regional Oriente, Víctor Méndez, manifestó que se trata de cifras positivas y recordó que en la reapertura de la frontera entre Táchira con Norte de Santander, en septiembre de 2022, se inició en cero.

Indicó que la cifra de intercambio comercial binacional ha ido en incremento mensualmente durante dos años y proyecta que para el cierre de 2024 los cifra del movimiento comercial será mayor a los mil millones de dólares, indica una nota de Diario La Nación.

Noticia al Día / La Nación