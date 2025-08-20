IVSS anuncia pago de pensión para el jueves 21-Ago

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), anunció que el jueves 21 de agosto iniciará el pago de pensión correspondiente al mes de septiembre.

Los pensionados recibirán 130 bolívares, el equivalente a dólares, de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

De acuerdo con la información publicada en la cuenta de Instagram del IVSS, luego del pago de la pensión, las personas recibirán el depósito del bono “Ingreso Contra la Guerra Económica”, a través del Sistema Patria.

