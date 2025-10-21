IVSS pagará la pensión correspondiente al mes de noviembre este miércoles 22-Oct

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que este miércoles 22 de octubre de 2025, pagará la pensión correspondiente al mes de noviembre del año en curso.

"El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informa a los pensionados y pensionadas de la patria que, el día 22 de octubre de 2025 les será depositado el monto correspondiente al mes de noviembre", destacó el organismo en sus redes sociales.

El monto que será abonado es de Bs. 130, que corresponde al salario mínimo nacional. No obstante, la institución pública invitó a los beneficiados a hacer uso de la banca electrónica para revisar sus cuentas.

Igualmente, la Plataforma Patria podría activar ese mismo día el pago del bono «Contra la Guerra Económica» para los pensionados del IVSS.

Lee también: Inicia el pago de la pensión IVSS

Noticia al Día