Martes 21 de octubre de 2025
Al Dia

IVSS pagará la pensión correspondiente al mes de noviembre este miércoles 22-Oct

Igualmente, la Plataforma Patria podría activar ese mismo día el pago del bono «Contra la Guerra Económica» para los pensionados del IVSS

Por María Briceño

IVSS pagará la pensión correspondiente al mes de noviembre este miércoles 22-Oct
Foto: referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que este miércoles 22 de octubre de 2025, pagará la pensión correspondiente al mes de noviembre del año en curso.

"El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informa a los pensionados y pensionadas de la patria que, el día 22 de octubre de 2025 les será depositado el monto correspondiente al mes de noviembre", destacó el organismo en sus redes sociales.

El monto que será abonado es de Bs. 130, que corresponde al salario mínimo nacional. No obstante, la institución pública invitó a los beneficiados a hacer uso de la banca electrónica para revisar sus cuentas.

Igualmente, la Plataforma Patria podría activar ese mismo día el pago del bono «Contra la Guerra Económica» para los pensionados del IVSS.

Lee también: Inicia el pago de la pensión IVSS

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Mosaicos de la Virgen de Coromoto y San José Gregorio Hernández fueron develados en Roma

Mosaicos de la Virgen de Coromoto y San José Gregorio Hernández fueron develados en Roma

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

Ejecutaron a tiros a un alcalde mexicano cerca de su casa

Ejecutaron a tiros a un alcalde mexicano cerca de su casa

Ali Castillo fue nombrado el aguilucho de la primera semana de LVBP

Ali Castillo fue nombrado el aguilucho de la primera semana de LVBP

El 21 de octubre se conmemora el Día mundial del ahorro energético

El 21 de octubre se conmemora el Día mundial del ahorro energético

Cristiano Ronaldo Jr. fue convocado por la selección de Portugal Sub-16

Cristiano Ronaldo Jr. fue convocado por la selección de Portugal Sub-16

Azulejos vuelven a una Serie Mundial tras remontar ante Marineros en el séptimo juego

Azulejos vuelven a una Serie Mundial tras remontar ante Marineros en el séptimo juego

Seguros Catatumbo: Comunicado

Seguros Catatumbo: Comunicado

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 21 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 21 de octubre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Seguros Catatumbo: Comunicado

Seguros Catatumbo: Comunicado

Noticias Relacionadas

De Interés

Revista Entresocios lanza su edición 176

La edición 175 fue presentada en julio de 2025
Entretenimiento

El derroche de sensualidad de Diosa Canales al llegar a "La Casa de Alofoke"

Son en total 20 participantes los que hacen parte de la segunda temporada, y la venezolana tratará de llevarse la victoria y seguir expandiendo su carrera en la industria del entretenimiento
Al Dia

Gustavo Petro se reúne con el encargado de negocios de EEUU

La Cancillería colombiana calificó el encuentro de «largo, franco y constructivo».
Al Dia

Grupo Farma Express emite comunicado ante denuncias por establecimiento de Indio Mara

El Grupo Farma Express emitió hoy un comunicado en sus redes sociales ante las denuncias que pesan sobre el establecimiento…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025