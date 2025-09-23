Jefe de Estado aseguró que el 85% de los pagos en supermercados se hacen en bolívares

Este lunes, el presidente Nicolás Maduro destacó el creciente empoderamiento del bolívar en las transacciones comerciales de todos los sectores productivos del país, y en particular, el 85, por cierto, que ha alcanzado en el pago en los supermercados. Resaltó que este impulso contribuye al crecimiento de la economía venezolana y el desarrollo de los 13 motores de la Agenda Económica Bolivariana.

Durante su programa "Con Maduro+", el mandatario manifestó que la meta es agilizar todos los pagos en bolívares para fortalecer el sistema económico de Venezuela. La medida busca beneficiar directamente al pueblo, promoviendo una economía más soberana y estable.

El presidente Maduro, dijo luego de ser interrogado sobre el ajuste que realiza la población en las operaciones entre el dólar y el euro, que "este es un tema que Venezuela va a superar, ya que forma parte de las guerras psicológicas y económicas, que aún se mantienen en las redes y en marcadores ficticios".

"Nosotros vamos a superar los marcadores ficticios que existen para perturbar la economía nacional. Lo estamos logrando, la producción nacional es fundamental", subrayó.

Adicionalmente, aseguró que la guerra económica que ha combatido Venezuela en los últimos años, se seguirá enfrentando con más creación de riquezas, producción nacional y menos importaciones.

El mandatario también afirmó que la economía venezolana ha alcanzado un nuevo equilibrio, impulsado por los 13 motores productivos del país. Estos motores, según el mandatario, son los pilares de la producción, el abastecimiento y el comercio nacional.

Maduro resaltó el logro de la producción nacional, destacando que el 90% de los productos disponibles en los supermercados son de origen venezolano. "Hemos logrado grandes avances", señaló, refiriéndose a los hitos alcanzados en la producción y el sistema de pagos.

Se refirió al objetivo de lograr que el 100% de las transacciones comerciales se realicen en moneda nacional. Este hito indicó, es crucial para alcanzar un sistema cambiario "perfecto, pleno y no vulnerable", a pesar de lo que calificó como "guerra mediática", "sanciones criminales" y "bloqueo económico".

Noticia al Día con información de Globovisión