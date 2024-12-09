Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

La intervención cambiaria del BCV alcanza los 117 millones de dólares este lunes 09-Dic

El Banco Central de Venezuela (BCV) vendió a los bancos 117 millones de dólares, por concepto de intervención cambiaria, este…

Por Candy Valbuena

Foto: RRSS
El Banco Central de Venezuela (BCV) vendió a los bancos 117 millones de dólares, por concepto de intervención cambiaria, este lunes 9 de diciembre, 12 millones más que en la semana anterior en medio de un ajuste del precio oficial de la divisa estadounidense que se inició en octubre pasado.

Con esta nueva colocación, el BCV acumula un monto de intervención de 222 millones de dólares en la primera quincena de diciembre, un desembolso ostensiblemente superior al del mismo período del mes anterior, que se ubicó en 188 millones.

Sin embargo, esto no significa que el monto de intervención tenga que ser necesariamente mayor al de noviembre, ya que este es un mes recortado por el período de festividades de navidad y fin de año.

El precio fijado para esta intervención cambiaria –la número 50 del año– es de 51,49 bolívares por euro, equivalente a 48,79 bolívares por dólar, la cotización oficial que rige para todas las operaciones cambiarias de este lunes 9 de diciembre.

La variación del precio de intervención frente al de la semana anterior es de 2,45 %, mientras que el tipo de cambio oficial subió 2,48 % en la última semana reportada.

Transcurrida la primera semana de diciembre, el precio oficial del dólar acumula un alza de 35,68 % en lo que va de 2024, lo que implica una depreciación del valor del bolívar de 26,30 %.

Venta de divisas en 2024

El BCV, por su parte, ha vendido a la banca 5 mil 243 millones de dólares durante este 2024, un monto que es más de mil millones o 23,68 % superior a los 4 mil 239 millones de dólares colocados en el mismo lapso de 2023, pero aún inferior en 2,91 % a los 5 mil 400 millones que el emisor desembolsó en 2022.

Hay que señalar que esta semana la variación del precio de intervención cambiaria se desaceleró frente al alza de 3,54 % de la semana anterior, pero el dólar oficial subió ligeramente más en comparación con el aumento de 2,08 % en el mismo lapso.

Precio del dólar al cierre de 2024

Si se mantienen estos incrementos por lo que resta del mes, el tipo de cambio oficial cerraría este año con un precio entre 51 y 53 bolívares por unidad, lo que supondría un alza acumulada superior a 41% con una depreciación del bolívar de alrededor de 30%.

Así las cosas, estos datos implican los menores incrementos del dólar y la menor depreciación del bolívar por lo menos en los últimos cinco años.

Lee también: BCV aumentó 86% intervención cambiaria

Noticia al Día/Con información de Banca y Negocios

