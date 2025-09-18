Llega otro bono a Sistema Patria: Es de 832,50 bolívares

Este jueves comenzó la entrega del Estipendio del Movimiento Social Somos Venezuela, correspondiente al mes de septiembre, a través de la Plataforma Patria.

El monto asignado para esta jornada es de 832,50 bolívares, destinado a los beneficiarios registrados en el sistema.

Este aporte forma parte de las políticas de protección social impulsadas por el Ejecutivo nacional, orientadas a respaldar a los sectores organizados en movimientos comunitarios y sociales.

Los usuarios pueden verificar la acreditación del estipendio ingresando a su cuenta en la plataforma digital www.patria.org.ve, donde también se ofrecen detalles sobre otros beneficios activos.

