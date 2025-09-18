Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Llega otro bono a Sistema Patria: Es de 832,50 bolívares

Este aporte forma parte de las políticas de protección social impulsadas por el Ejecutivo nacional, orientadas a respaldar a los sectores organizados en movimientos comunitarios y sociales.

Por Andrea Guerrero

Llega otro bono a Sistema Patria: Es de 832,50 bolívares
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este jueves comenzó la entrega del Estipendio del Movimiento Social Somos Venezuela, correspondiente al mes de septiembre, a través de la Plataforma Patria.

El monto asignado para esta jornada es de 832,50 bolívares, destinado a los beneficiarios registrados en el sistema.

Este aporte forma parte de las políticas de protección social impulsadas por el Ejecutivo nacional, orientadas a respaldar a los sectores organizados en movimientos comunitarios y sociales.

Los usuarios pueden verificar la acreditación del estipendio ingresando a su cuenta en la plataforma digital www.patria.org.ve, donde también se ofrecen detalles sobre otros beneficios activos.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

"Es el presidente, no el emperador del mundo": el aguijonazo de Lula a Trump

Sismo de 2.7 se registró al suroeste de Machiques

Sismo de 2.7 se registró al suroeste de Machiques

Persiste la lluvia en Maracaibo

Persiste la lluvia en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

La "Gacela"Yulimar ganó medalla de bronce con sabor a oro en el Mundial de Atletismo 2025

La Reyna del Triple Salto es cuatro veces campeona mundial al aire libre y tres veces campeona mundial en pista cubierta.

Nacionales

Aeropuerto de El Vigía cierra por 30 días para rehabilitación de pista

Las operaciones aéreas han sido reubicadas temporalmente hacia los aeropuertos de La Fría (Táchira) y Santa Bárbara (Zulia)
Zulia

Este 26 y 27 de septiembre vuelve a las calles de Maracaibo el Potazo Chiquinquireño

La organización invitó a la ciudadanía a estar atentos a las redes sociales oficiales, donde se estarán publicando los puntos de recolección
Zulia

Persiste la lluvia en Maracaibo

Aunque las precipitaciones han sido constantes en varias zonas de Maracaibo, hasta el momento no se han reportado eventualidades ni emergencias a través de redes sociales ni canales oficiales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025