Llegó 18.720,00 bolívares al sistema Patria

Este jueves 11 de septiembre, comenzó la asignación del Ingreso Contra la Guerra Económica para los trabajadores de la administración pública, correspondiente al mes de septiembre.

El monto otorgado en esta jornada es de 18.720,00 bolívares, y forma parte del conjunto de medidas orientadas a fortalecer el ingreso de los servidores públicos frente a los efectos de la guerra económica.

Las autoridades exhortan a los beneficiarios a verificar la acreditación del monto a través del sistema Patria y mantenerse atentos a futuras actualizaciones relacionadas con los programas de protección económica.

Noticia al Día / Canal Patria Digital