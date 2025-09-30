Llegó el bono de Corresponsabilidad y Formación al Sistema Patria: Son casi 21 mil Bs

Este martes comenzó la distribución del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de septiembre 2025, a través de la Plataforma Patria. El beneficio está dirigido a los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado venezolano, específicamente aquellos que forman parte de la nómina especial.

De acuerdo con la información oficial, el monto base asignado es de 20.850,00 bolívares, aunque puede variar dependiendo del organismo público en el que el trabajador preste servicios y del cargo que desempeñe.

Este bono forma parte de las políticas de incentivo implementadas por el Ejecutivo nacional para fortalecer el compromiso y la formación del personal en sectores clave del aparato estatal.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la duración del proceso de entrega ni sobre posibles actualizaciones en los montos para los próximos meses.

Noticia al Día / Canal Patria Digital