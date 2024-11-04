Mañana lunes, 4-Nov. será feriado bancario

Este lunes 4 de noviembre, los bancos de Venezuela suspenderán sus actividades debido al feriado bancario en conmemoración del Día de Todos los Santos, celebrado oficialmente el 1 de noviembre. La jornada de descanso fue programada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) en su calendario anual de feriados bancarios para el año 2024.

Durante este día, las instituciones financieras no abrirán sus oficinas ni sucursales físicas, y los servicios presenciales estarán inactivos. Sin embargo, los usuarios podrán realizar operaciones a través de los canales digitales, como las plataformas web, aplicaciones móviles, y cajeros automáticos, para atender cualquier emergencia o necesidad de última hora.

El feriado bancario se establece como un momento para que el sector bancario tome un descanso, en especial tras las intensas jornadas laborales que se experimentan en la economía venezolana. Aunque los servicios bancarios en línea están disponibles, es recomendable a los usuarios realizar sus transacciones con anticipación, debido a que algunas transferencias o servicios podrían registrar demoras.

La festividad del Día de Todos los Santos, que tiene una fuerte tradición en muchos países de América Latina, es también un momento de reflexión en Venezuela, donde muchas familias visitan los cementerios para recordar y honrar a sus seres queridos. A pesar de que el feriado es bancario y no afecta la mayoría de las actividades comerciales, algunos comercios y empresas pueden ajustar sus horarios en función de la afluencia de clientes.

Con esta pausa en el calendario bancario, Venezuela se prepara para retomar sus actividades financieras el martes 5 de noviembre, esperando que el feriado brinde un respiro tanto a los empleados bancarios como a los usuarios.

