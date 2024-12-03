Sábado 20 de septiembre de 2025
No hay vuelos programados entre Aruba y Venezuela para este año: Según la presidenta de Avavit

Pese a que el anuncio hecho por la Primera Ministra de Aruba, Evelyn Wever-Croes, sobre la posible reapertura de vuelos…

Por Candy Valbuena

No hay vuelos programados entre Aruba y Venezuela para este año: Según la presidenta de Avavit
Foto: Referencial
Pese a que el anuncio hecho por la Primera Ministra de Aruba, Evelyn Wever-Croes, sobre la posible reapertura de vuelos comerciales entre la isla caribeña y Venezuela, generó amplias expectativas en el sector, este es un proceso que puede ser tardío, adelantó la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) Vicky Herrera de Díaz.

Días atrás, Wever-Croes anunció que está “finiquitando” los trámites necesarios para la reapertura aérea de la frontera entre los dos países, lo que implicaría la reactivación del intercambio comercial y turístico.

Sin embargo, Herrera explicó que levantar la suspensión de vuelos implica una serie de procesos y trámites “que probablemente demoren algo. Actualmente, en el sistema no hay vuelos programados hacia Aruba”, dijo.

La presidenta de Avavit explicó que la ruta entre Venezuela y Aruba actualmente no es un destino previamente establecido, como lo era antes del cierre de fronteras que ocasionó que las líneas aéreas que prestaban servicios en esa ruta reorientaran sus operaciones a otros destinos.

En este contexto, Herrera indicó que la reactivación requeriría autorizar a las aerolíneas para que puedan operar en esta nueva ruta, lo que conlleva una serie de procesos que pueden demorar. “No estoy segura de que todo esté listo para este mes de diciembre”, dijo en una entrevista para Circuito Onda La Súper estación.

Noticia al Día/Con información de Onda

