Lunes 03 de noviembre de 2025
OPEP + anunció que aumentará la producción de crudo en 137 mil bpd a partir de diciembre

La apertura de los grifos de la OPEP+ alimenta ciertas preocupaciones en torno a un exceso de oferta que podría causar un desplome de los precios. Pero al mismo tiempo, podría aliviar los temores a problemas de suministro ante las nuevas sanciones de EEUU a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft, y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, país miembro de la OPEP.

Por Candy Valbuena

OPEP + anunció que aumentará la producción de crudo en 137 mil bpd a partir de diciembre
Imagen de archivo de una planta petrolífera. Foto: EFE/WEI LEUNG
Los ministros de ocho países de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidieron este domingo, 2 de noviembre en una reunión telemática aumentar su oferta petrolera en 137 mil barriles diarios (bd) a partir de diciembre, al tiempo que adelantaron que entre enero y marzo de 2026 no habrá subidas mensuales.

El incremento anunciado, es el noveno consecutivo, se produce "en vista de una perspectiva económica global estable y de los actuales fundamentos saludables del mercado, reflejados en los bajos inventarios de petróleo", señaló la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado emitido en Viena.

La subida se aplicará "a partir de los 1,65 millones de barriles diarios (mbd) de ajustes voluntarios adicionales anunciados en abril de 2023″, señaló el grupo petrolero, que agregó que la próxima reunión al respecto se celebrará el 30 de noviembre que viene.

"Más allá de diciembre, debido a la estacionalidad, los ocho países también decidieron pausar los incrementos de producción en enero, febrero y marzo de 2026″, matizó el comunicado.

Los ocho países reiteraron además que los 1,65 millones de barriles diarios "podrán restituirse parcial o totalmente, sujeto a la evolución de las condiciones del mercado y de manera gradual".

Flexibilidad

Por otra parte, destacaron "la importancia de adoptar un enfoque prudente y mantener plena flexibilidad para seguir pausando o revertir los ajustes voluntarios adicionales de producción, incluidos los ajustes voluntarios previamente implementados de 2,2 millones de barriles diarios anunciados en noviembre de 2023″.

La apertura de los grifos de la OPEP+ alimenta ciertas preocupaciones en torno a un exceso de oferta que podría causar un desplome de los precios.

Pero al mismo tiempo, podría aliviar los temores a problemas de suministro ante las nuevas sanciones de EEUU a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft, y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, un país miembro de la OPEP.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait, la OPEP está hoy integrada por doce países.

En 2016, tras constatar que no podía frenar sola la caída de los ‘petroprecios’ desatada por el auge del petróleo de esquisto de EEUU, el grupo acordó cooperar con otros diez países, entre ellos, Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán, creando la alianza OPEP+.

Al Dia

Toman el Palacio de Gobierno de Uruapan, México en señal de protesta por el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Los manifestantes indignados, pedían la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum y denunciaban otra muerte en manos de narco. Hubo fuego en el Palacio y quienes lo tomaron arrojaron mobiliario por el balcón principal de la sede gubernamental, entre múltiples escenas de violencia y destrozos.
Al Dia

El zuliano Wilyer Abreu gana su segundo Guante de Oro de forma consecutiva

El jardinero zuliano de los Medias Rojas de Boston, ganó su segundo Guante de Oro consecutivo en la Liga Americana. También fueron galardonados los venezolanos Maikel García, como mejor antesalista con los Reales de Kansas City, y Javier Sanoja, como mejor utility defensivo en la Liga Nacional
Al Dia

Arresto de la Patrulla Fronteriza se vuelve violento: Agente de ICE golpea a uno de los detenidos

Agentes de inmigración detuvieron a tres personas después de que un vehículo chocó por detrás contra el vehículo de la Patrulla Fronteriza alrededor del mediodía del viernes en la ciudad de Evanston. El accidente atrajo la atención de transeúntes y la tensión escaló rápidamente.
Nacionales

Arrecia el calor en Maracaibo: Anuncian temperaturas superiores a los 35 °C este lunes 3-Nov

El Inameh anunció precipitaciones de intensidad variable en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Falcón y Lago de Maracaibo.


