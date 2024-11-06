Pagan Bono "100% Amor Mayor" correspondiente a noviembre

Este martes 5 de noviembre el Ejecutivo nacional inició el pago del bono de la Gran Misión "100% Amor Mayor", correspondiente al mes en curso y que tiene como beneficiarios a los pensionados del país que integran este programa social.

A través del Canal Patria Digital se pudo conocer que el monto otorgado es de Bs. 130 o US$ 3,03 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

«Inicia el pago de 100% Amor Mayor correspondiente a noviembre de 2024, a través de la Plataforma Patria para las pensionadas y pensionados», destacó el mensaje que le llegó a los beneficiarios.

Noticia al Día/Información de Banca y Negocios