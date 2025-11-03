Pagan segundo mes de aguinaldo al sector público

Trabajadores del sector público venezolano, incluyendo áreas como educación superior, salud y administración general, se mantienen a la espera de la acreditación del segundo mes de aguinaldos, correspondiente al cronograma de pagos de fin de año.

Aunque el anuncio oficial fue emitido esta semana, diversos empleados activos y jubilados aún no han confirmado el depósito en sus cuentas nómina, según reportes compartidos en redes sociales y canales sindicales.

Fuentes vinculadas a la administración pública estiman que el pago será liberado de forma progresiva en los próximos días, abarcando a los distintos organismos nacionales, regionales y municipales.

El aguinaldo forma parte del compromiso contractual y salarial asumido por el Estado venezolano, con el objetivo de garantizar el bienestar económico de los trabajadores durante el cierre del año fiscal.

Organizaciones gremiales exhortan a las autoridades a mantener la transparencia en el proceso de acreditación y a informar oportunamente sobre el avance del cronograma, especialmente en sectores sensibles como salud y educación.

