Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

Pagan segundo mes de aguinaldo al sector público

Aunque el anuncio oficial fue emitido esta semana, diversos empleados activos y jubilados aún no han confirmado el depósito en sus cuentas nómina, según reportes compartidos en redes sociales y canales sindicales

Por Andrea Guerrero

Pagan segundo mes de aguinaldo al sector público
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Trabajadores del sector público venezolano, incluyendo áreas como educación superior, salud y administración general, se mantienen a la espera de la acreditación del segundo mes de aguinaldos, correspondiente al cronograma de pagos de fin de año.

Aunque el anuncio oficial fue emitido esta semana, diversos empleados activos y jubilados aún no han confirmado el depósito en sus cuentas nómina, según reportes compartidos en redes sociales y canales sindicales.

Fuentes vinculadas a la administración pública estiman que el pago será liberado de forma progresiva en los próximos días, abarcando a los distintos organismos nacionales, regionales y municipales.

El aguinaldo forma parte del compromiso contractual y salarial asumido por el Estado venezolano, con el objetivo de garantizar el bienestar económico de los trabajadores durante el cierre del año fiscal.

Organizaciones gremiales exhortan a las autoridades a mantener la transparencia en el proceso de acreditación y a informar oportunamente sobre el avance del cronograma, especialmente en sectores sensibles como salud y educación.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Cada 24 horas sube el precio de la comida y el pasaje en Maracaibo: O comemos o nos transportamos

Cada 24 horas sube el precio de la comida y el pasaje en Maracaibo: O comemos o nos transportamos

Águilas del Zulia anunció al importado Ethan Lindow

Águilas del Zulia anunció al importado Ethan Lindow

Superación desde la oscuridad: tres historias de vida

Superación desde la oscuridad: tres historias de vida

Robert Suárez ejerce cláusula de salida y va a la agencia libre

Robert Suárez ejerce cláusula de salida y va a la agencia libre

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

¡Cambio entre Caracas y Magallanes! Anthony Vizcaya llega al conjunto melenudo

¡Cambio entre Caracas y Magallanes! Anthony Vizcaya llega al conjunto melenudo

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Mujer cortó el rostro de su hija de 15 años con una hojilla

Mujer cortó el rostro de su hija de 15 años con una hojilla

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

El último kiosco de la 72

El último kiosco de la 72

Noticias Relacionadas

Economía

Inicia la entrega del Bono Único Familiar correspondiente a noviembre

La acreditación se realiza de manera progresiva y directa en el Monedero Bolívar Digital de los usuarios registrados, como parte de las políticas de protección social orientadas a fortalecer el ingreso familiar y garantizar el bienestar de los hogares venezolanos
Al Dia

Diana Belloso, rectora de URBE, gana el JCI TOYP Venezuela 2025 por su liderazgo y excelencia académica

Diana Belloso, rectora de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), fue reconocida como una de las 10 jóvenes…
Nacionales

Cicpc Zulia conmemoró XXIV aniversario con ofrenda floral y misa en la Basílica de la Chinita

La jornada comenzó en la sede de la Delegación Estadal Zulia con la Ceremonia de Honores a los Símbolos Patrios y la Ofrenda Floral ante el Muro de los Héroes y Heroínas, un homenaje a los funcionarios fallecidos en cumplimiento de su deber, resaltando su valor y entrega
Al Dia

Osleivis Basabe se acerca a su retorno con Águilas

El toletero zuliano se prepara para regresar a la acción a mediados de noviembre, con la mira puesta en retomar su ritmo competitivo.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025