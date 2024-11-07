Pasos para activar en el Sistema Patria el bono por Bs 5.000

El Sistema Patria inició la distribución de un nuevo bono, denominado "Bono de Corresponsabilidad y Formación", con un monto de 5.000 bolívares, correspondiente al mes de noviembre.

Los beneficiarios recibirán una notificación a través de mensaje de texto y de la aplicación veMonedero.

Para activar y disponer del monto, los usuarios deben ingresar a la plataforma Patria y seguir los pasos indicados:

Iniciar sesión Ubicar la opción "monedero" Seleccionar "Retiro de fondos" y completar los datos requeridos.

