Pasos para activar en el Sistema Patria el bono por Bs 5.000

El Sistema Patria inició la distribución de un nuevo bono, denominado "Bono de Corresponsabilidad y Formación", con un monto de 5.000 bolívares, correspondiente al mes de noviembre.
Los beneficiarios recibirán una notificación a través de mensaje de texto y de la aplicación veMonedero.
Para activar y disponer del monto, los usuarios deben ingresar a la plataforma Patria y seguir los pasos indicados:
- Iniciar sesión
- Ubicar la opción "monedero"
- Seleccionar
- "Retiro de fondos" y completar los datos requeridos.
