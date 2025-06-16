Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Patria anuncia la posible fecha de pago del Bono de Guerra Económica para jubilados

Entre el lunes 16 y martes 17 de junio

Por María Briceño

Patria anuncia la posible fecha de pago del Bono de Guerra Económica para jubilados
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Plataforma Patria podría pagar el bono del Ingreso Contra la Guerra Económica para jubilados de la administración pública entre el lunes 16 y martes 17 de junio, correspondiente al mes en curso.

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de mayo, debido al incremento del dólar oficial BCV.

Monto aproximado a pagar: Bs 11.200. ($112).

Además se espera que el viernes 20 de junio, sea activado este bono para pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor, por un monto de 50 dólares.

Lee también: ¿Cuándo llegará el bono de Guerra Económica correspondiente al mes de marzo?

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Despliegan saneamiento y limpieza por el Día Mundial de las Playas en varios estados del país

La jornada, iniciativa de la organización Ocean Conservacy, cumple 40 años y en nuestro país se realiza desde 1.991
Al Dia

Realizarán evento cultural por el Alzheimer en la sede del BDV sede Zulia el 26-Sept

Se invita a los zulianos a llevar a un familiar adulto mayor
Al Dia

La mente: el jugador clave en la temporada de la LVBP

El psicólogo deportivo José Leonardo Caldera expuso sobre la importancia de la psicología deportiva en el béisbol profesional

Sucesos

Detenidos en México tres venezolanos por secuestro y mantener en cautiverio a cuatro leones

Esto ocurrió en la localidad de Puerta Grande en Ixtapan de la Sal, donde los uniformados al llegar al sitio, hicieron contacto con la víctima, quien informó que desde el 16 de septiembre había ingresado a un rancho y no le habían permitido salir.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025