Patria anuncia la posible fecha de pago del Bono de Guerra Económica para jubilados

La Plataforma Patria podría pagar el bono del Ingreso Contra la Guerra Económica para jubilados de la administración pública entre el lunes 16 y martes 17 de junio, correspondiente al mes en curso.

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de mayo, debido al incremento del dólar oficial BCV.

Monto aproximado a pagar: Bs 11.200. ($112).

Además se espera que el viernes 20 de junio, sea activado este bono para pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor, por un monto de 50 dólares.

