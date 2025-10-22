Miércoles 22 de octubre de 2025
Al Dia

Patria inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través del monedero digital de Patria

Por María Briceño

Patria inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La plataforma Patria inició el pago del bono Ingreso Contra la Guerra Económica, para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), este miércoles 22 de octubre.

El monto otorgado es de nueve mil 950 bolívares, el equivalente en dólares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Más temprano, el IVSS también inició el pago de la pensión correspondiente al mes de noviembre a los pensionados, así como también el primer mes de aguinaldo.

Lee también: Continúa el pago del bono Economía Familiar

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Reabrió al público con restricciones el museo del Louvre

Reabrió al público con restricciones el museo del Louvre

Preparan el escenario en la Basílica para la tradicional Bajada de la Chinita

Preparan el escenario en la Basílica para la tradicional Bajada de la Chinita

Los Warriors empañaron la actuación de Doncic con los Lakers en el arranque de temporada

Los Warriors empañaron la actuación de Doncic con los Lakers en el arranque de temporada

Informante, logística y transporte: Los tres capturados de la banda

Informante, logística y transporte: Los tres capturados de la banda "El Virolo" en JEL

El Barcelona acata la cancelación del partido ante Villarreal en Miami

El Barcelona acata la cancelación del partido ante Villarreal en Miami

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Noticias Relacionadas

Sin categoría

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Noticia Al Día regala hoy a sus lectores, como extensión de la conmemoración del 12 de Octubre, Día de la Resistencia Indígena, el primer capítulo del libro que escribió sobre la deidad pagana de Yaracuy nuestro periodista cultural, Alexis Blanco, El Cronista Barroco. Un tubazo literario.
Al Dia

Omar Vizquel revive su magia defensiva a sus 58 años

El exgrandeliga se divirtió jugando a la "pared" en los entrenamientos de su equipo en Nicaragua
Al Dia

Águilas anunció su roster para la segunda semana de competencia en la LVBP

El roster presenta dos novedades para afrontar seis juegos fuera de casa
Al Dia

Los Verduguitos de Cabimas: El sentimiento cachimbero brilla en la final infantil-juvenil con "El tradicionalista"

Entre los diez ensambles finalistas de la categoría infantil-juvenil, destaca la clasificación de "Los Verduguitos de Cabimas", quienes consolidan su prestigio en la gaita nacional.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025