Patria inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados

La plataforma Patria inició el pago del bono Ingreso Contra la Guerra Económica, para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), este miércoles 22 de octubre.

El monto otorgado es de nueve mil 950 bolívares, el equivalente en dólares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Más temprano, el IVSS también inició el pago de la pensión correspondiente al mes de noviembre a los pensionados, así como también el primer mes de aguinaldo.

