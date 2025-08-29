Patria inició el pago del Ingreso Especial Vacaciones

Este viernes 29 de agosto de 2025, comenzó el pago del "Ingreso Especial Vacaciones", correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

Este estipendio va dirigido al personal jubilado del sector educación, docentes estadales, entre otros. El monto otorgado es de 7.700 bolívares, el equivalente en dólares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Recientemente, las autoridades han realizado, a través del Sistema Patria, los pagos a los trabajadores del sector público de nómina especial y a los funcionarios que laboran en los organismos de seguridad y prevención.

Noticia al Día/Información de Banca y Negocio