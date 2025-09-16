Patria paga bono de 17 mil bolívares

Este martes 16 de septiembre, la Plataforma Pareja inició el pago del Ingreso por Guerra Económica del personal jubilado de la administración pública.

El monto asignado es de 17 mil 472 bolívares el equivalente a dólares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Según el cronograma mensual de pagos, solo queda por cancelar el Ingreso por Guerra Económica a los pensionados del IVSS. Dicha asignación se prevé para el próximo lunes 22 de septiembre, día en el que también es cancelada la pensión.

