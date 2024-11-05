PDVSA busca más petróleo y gas en Maracaibo, Barinas y Apure

Con el objetivo de minimizar los riesgos geológicos y ampliar las oportunidades exploratorias en los campos petroleros y gasíferos de la industria, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) inició el reprocesamiento de datos sísmicos en 2D y 3D terrestres en las cuencas de Maracaibo, Barinas y Apure, donde se encuentran yacimientos con volúmenes cercanos a 2.383,88 millones de barriles de petróleo (MMB) y 3.252,08 miles de millones de pies cúbicos de gas (MMMPC).

El convenio firmado entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa nacional Sísmica Servicios Petroleros, S.A. contempla el estudio, ejecución y suministro de equipos tecnológicos, que permiten el soporte de nuevos desarrollos ubicados en distintas regiones de la geografía nacional, su evaluación geometría de las estructuras geológicas, aumentando la volumetría petrolera y gasífera de los yacimientos, minimizando la incertidumbre en la reexploración de los campos.

Con estas acciones, se fortalece el portafolio de inversiones de las potencialidades energéticas del subsuelo venezolano, se incrementan las capacidades técnicas de la industria, que potencian la irreductible posición del Gobierno Nacional ante la construcción de un nuevo orden económico mundial sin hegemonismo, que defienda la independencia, soberanía y autodeterminación de Venezuela.

