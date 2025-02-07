Miércoles 20 de agosto de 2025
Pdvsa reanuda importaciones de crudo ligero a medida que disminuye producción, según Reuters

Venezuela e Irán tenían un acuerdo de intercambio que permitía a Pdvsa importar crudo y condensado entre 2021 y 2023

Por Andrea Guerrero

Pdvsa reanuda importaciones de crudo ligero a medida que disminuye producción, según Reuters
Venezuela busca aumentar su producción de gasolina y gas a través de alianzas con Irán. Foto: RRSS.
Petróleo de Venezuela S.A (Pdvsa) reanudó las importaciones regulares de crudo ligero a medida que disminuye su propia producción de grados medio y ligero, según documentos de la compañía y datos de seguimiento de buques, indica una nota de la Agencia Reuters.

Venezuela e Irán, sancionados por Estados Unidos, tenían un acuerdo de intercambio que permitía a Pdvsa importar crudo y condensado entre 2021 y 2023 y utilizarlos como diluyentes para su petróleo pesado.

Pero las deudas y los desacuerdos sobre proyectos han estancado el intercambio desde el año pasado, dejando a la empresa venezolana con menos opciones para obtener importaciones.

En diciembre, un buque que transportaba unos 600 mil barriles de un crudo ligero importado no identificado descargó en la terminal principal de Pdvsa, Complejo de Jose, en Anzoátegui.

Otro petrolero que transportaba un volumen similar de crudo ligero descargó en el mismo puerto el mes pasado, según registros de envío de la compañía a los que tuvo acceso Reuters.

El buque con bandera de Liberia que descargó en enero partió del puerto chino de Dongjiakou, según el servicio de monitoreo de buques TankerTrackers.com. Pero no fue posible identificar de inmediato el origen del crudo. Pdvsa no ha emitido respuestas ante la solicitud de comentarios.

La estatal petrolera aumentó en enero las exportaciones a unos 867.000 barriles por día (bpd) de crudo y combustibles, incluidos casi 300.000 bpd a Estados Unidos, mientras el gobierno del presidente Donald Trump advertía sobre un posible recorte en las importaciones estadounidenses de crudo venezolano.

La producción total de crudo del país aumentó ligeramente a 1,05 millones de bpd en enero desde 1,01 millones en diciembre, según cálculos independientes.

Sin embargo, las luchas de larga data de Pdvsa para proporcionar suficientes diluyentes para sus operaciones de mezcla de petróleo han empeorado en los últimos meses a medida que la producción en Monagas, una región clave para producir los grados de crudo más livianos del país, disminuye en medio de una falta de gas para reinyección en los campos petroleros, dijeron fuentes cercanas a las operaciones.

El Complejo Muscar en Monagas, el cual es clave para procesamiento de gas, sufrió un gran incendio en noviembre y como consecuencia hasta ahora no se ha recuperado totalmente el suministro a los campos petroleros de Pdvsa, agregaron las fuentes.

Venezuela importó unos 73.000 bpd de condensado y crudo iraní en 2022, cifra que se redujo a unos 40.000 bpd en 2023. El año pasado, Pdvsa solo realizó compras esporádicas de cargamentos de crudo extranjero, que promediaron menos de 15.000 bpd, según datos de seguimiento de buques de LSEG y registros de la empresa.

A medida que las importaciones de crudo extranjero de Venezuela caen en medio de un comercio menos activo con Irán, la descarga de nafta pesada importada de Pdvsa de algunos de sus socios de empresas conjuntas, incluida la estadounidense Chevron, se ha estabilizado en los últimos años, lo que ha contribuido a que existan menos problemas operativos en la principal región de producción del país, la Faja Petrolífera del Orinoco.

Noticia al Día / Reuters

Temas:

