Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Este lunes se realiza la entrega del pago correspondiente a la pensión mensual para los adultos mayores registrados en el sistema de seguridad social del país.

El monto asignado se mantiene en 130,00 bolívares digitales (BsD), según lo establecido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Adicionalmente, en el transcurso del día se estará abonando el Bono de Ingreso Contra la Guerra Económica, dirigido exclusivamente a los pensionados. Este beneficio complementario tiene un valor estimado de 7.800,00 BsD, calculado sobre la base de 50 dólares estadounidenses a una tasa oficial de cambio de 156 BsD por dólar.

Ambos pagos se realizan a través de la plataforma del Sistema Patria, y forman parte de las medidas de protección social implementadas por el Ejecutivo nacional para mitigar el impacto económico en la población vulnerable.

Noticia al Día / Noticias Digital Patria