Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

El monto de la pensión se mantiene en 130,00 bolívares digitales, mientras que el bono especial alcanza los 7.800,00 BsD, calculado según la tasa oficial del dólar

Por Andrea Guerrero

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este lunes se realiza la entrega del pago correspondiente a la pensión mensual para los adultos mayores registrados en el sistema de seguridad social del país.

El monto asignado se mantiene en 130,00 bolívares digitales (BsD), según lo establecido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Adicionalmente, en el transcurso del día se estará abonando el Bono de Ingreso Contra la Guerra Económica, dirigido exclusivamente a los pensionados. Este beneficio complementario tiene un valor estimado de 7.800,00 BsD, calculado sobre la base de 50 dólares estadounidenses a una tasa oficial de cambio de 156 BsD por dólar.

Ambos pagos se realizan a través de la plataforma del Sistema Patria, y forman parte de las medidas de protección social implementadas por el Ejecutivo nacional para mitigar el impacto económico en la población vulnerable.

Noticia al Día / Noticias Digital Patria

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Israel anuncia respuesta diplomática tras reconocimiento de Palestina por países del G7

Israel anuncia respuesta diplomática tras reconocimiento de Palestina por países del G7

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Noticias Relacionadas

Nacionales

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Este domingo 21 de septiembre, en el marco de la jornada “Los cuarteles van a la comunidad”, el ministro para…
Deportes

¡Orgullo nacional! La Vinotinto U17 de Voleibol se corona campeona de Sudamérica

​La actuación de las jóvenes atletas fue memorable, pero destacaron de manera especial los nombres de Yalesca Colina y Armanda Pacheco
Educación

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

La ciudad de Sochi, Rusia, se convirtió en el epicentro de la ciencia y la curiosidad con el inicio de…
Zulia

Activan servicio de agua para el municipio Cabimas

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Gravedad Red Alta/Laureles/Ciudad Sucre, este domingo, 21 de septiembre para…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025