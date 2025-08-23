Sábado 23 de agosto de 2025
Presidente Maduro augura crecimiento económico del 9 % en último cuatrimestre del 2025

El mandatario nacional aseguró que el país cuenta con el plan económico perfecto para enfrentar cualquier perturbación

Por María Briceño

Presidente Maduro augura crecimiento económico del 9 % en último cuatrimestre del 2025
Foto: RRSS/Prensa Presidencial
Este viernes 22 de agosto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el país se encamina hacia un último cuatrimestre del año con expectativas de crecimiento económico sostenido, consolidación de la paz y expansión productiva en diversos sectores estratégicos.

“El último cuatrimestre del año tiene que ser mejor que los dos anteriores. La meta es alcanzar un crecimiento económico del 9 por ciento en 2025, luego de haber logrado un 7,7 % en el primer trimestre. Esto permitirá incrementar la riqueza nacional, ampliar la oferta de productos y garantizar el abastecimiento”, expresó.

El mandatario nacional aseguró que el país cuenta con el plan económico perfecto para enfrentar cualquier perturbación. “¿Perturbaciones? Las superaremos. ¿Inversionistas?, están llegando por decenas a todos los sectores. A los nacionales siempre les digo: aprovechen ‘La Golilla’”, afirmó, en referencia a las oportunidades que se abren para el empresariado local.

En materia productiva, destacó el crecimiento sostenido de la pesca en el Mar Caribe y anunció una inversión cercana a los mil 500 millones de dólares destinada al desarrollo de 300 mil hectáreas agrícolas en el oriente del país. “Venezuela será el granero de América y del mundo, lo juro”, enfatizó.

El jefe de Estado también recordó su reciente reunión con el embajador de la República Popular China en Venezuela, Lan Hu, en la que se revisaron los planes de cooperación bilateral. “China está lista para comprarnos todo el alimento que produzcamos”, agregó que India y Rusia también han manifestado interés en adquirir productos venezolanos.

Finalmente, el presidente Maduro reafirmó que “a Venezuela no la detiene nada ni nadie” con el funcionamiento armónico de los 13 motores económicos del país. “Los 13 motores van creciendo con pulmón propio, en los próximos días habrá sorpresas para el país y para quienes han apostado a hacerle daño a Venezuela”.

Lee también: Venezuela confirma producción petrolera por encima del millón de barriles diarios

Noticia al Día/Información de Globovisión

Temas:

