Presidente Maduro ordenó la activación de la primera zona binacional entre Venezuela y Colombia

En un acto de televisado este lunes 18 de agosto, el presidente Nicolás Maduro, ordenó activar la primera zona económica binacional, creada por Venezuela y Colombia en julio de este año.

El Memorando de Entendimiento que firmaron ambos países establece un marco de cooperación para trabajar en la conformación de una Zona Económica Especial Binacional (ZEEB), que se llamará ‘Zona de Paz, Unión y Desarrollo’.

"Ha llegado el momento de activar la zona binacional número uno en todo lo que tiene que ver con la movilidad, conexión, conectividad, transporte, comercio, y del lado venezolano, redoblar todo lo que tiene que ver con la lucha directa contra las bandas violentas y criminales", señaló el mandatario.

El jefe de Estado dijo que es necesario seguir tendiendo la mano a Colombia, " a la gente de a pie, a la gente que quiere paz, a la gente quiere que la frontera sea cada vez mejor y funcione mejor".

Debido a esto, el mandatario venezolano dijo que hay que redoblar la lucha directa contra bandas violentas y criminales en la frontera con Colombia.

"Tender nuestras manos a todos los sectores económicos que compran, que venden productos, que invierten y tender nuestras manos también a todas las fuerzas militares y policiales para garantizar que haya cooperación plena y toda esa región, que va del Táchira hasta el Zulia, sea una poderosa de paz, convivencia y unión colombo-venezolana", añadió.

Noticia al Día/Información de El Tiempo