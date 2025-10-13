Lunes 13 de octubre de 2025
Producción petrolera venezolana mantiene crecimiento y llega a 1.105.000 barriles diarios

Se trata de un aumento del 0,63 % respecto a agosto, cuando el país con las mayores reservas probadas de crudo produjo 1.098.000 bpd

Por Andrea Guerrero

La producción de crudo en Venezuela creció por séptimo mes consecutivo en septiembre y llegó a un promedio de 1.105.000 barriles por día (bpd), según cifras oficiales recogidas en un informe publicado este lunes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Se trata de un aumento del 0,63 % respecto a agosto, cuando el país con las mayores reservas probadas de crudo produjo 1.098.000 bpd.

Venezuela registra un crecimiento sostenido de su bombeo petrolero desde marzo pasado, cuando fue de 1.048.000 bpd, lo que significa que, hasta septiembre, ha subido un 5,43 %, siempre según cifras oficiales.

En enero de este año, la producción superó el millón de barriles por primera vez desde junio de 2019, al bombear 1.031.000 bpd.

Noticia al Día / EFE

