Productos venezolanos y colombianos alcanzaron equilibrio de precios en la frontera: Cámara de Comercio de Táchira

Un mayor uso del bolívar en los estados fronterizos con Colombia generó que los precios de productos venezolanos y los elaborados en el vecino país que ingresan por importaciones, alcanzaran un equilibrio, indican desde la Cámara de Comercio de Táchira.

El titular del gremio, Yionnel Contreras, afirmó que la moneda nacional ha tomado "más fuerza" en la zona fronteriza, generando que los precios de ambas productos "se hayan equiparado".

Contreras explicó que los supermercados nacionales "han venido colocando nuestros productos muy parecidos al precio colombiano, pero en bolívares, y esto ha sustituido la compra de productos colombianos por parte de los venezolanos".

Acotó que actualmente el surtido de anaqueles se hace con un 98 % de mercancía nacional y un 2 % de producción colombiana y que las diferencias en los precios son muy bajas, entre los US$ 0,10 y US$ 0,20.

Con esto, explicó el dirigente gremial, los consumidores han optado por adquirir los productos de manufactura nacional y también prefieren “hacer sus compras en el país”, dijo en entrevista para Unión Radio.

