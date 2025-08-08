Reanudación de vuelos entre Venezuela y Brasil permitirá conectar con 17 destinos internacionales: Avavit

Tras una década de pausa, la actividad aérea entre Caracas y Sao Paolo se reanudó. Vicky Herrera de Díaz, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) habla sobre las ventajas de la reconexión con el país sudamericano.

Aunque Herrera indicó que una "multiplicidad de factores" incidieron en la pausa tan prolongada de la conexión entre Brasil y Venezuela, también agradeció la posibilidad de conexión con 17 destinos internacionales y 66 destinos dentro de Brasil que implica el regreso de Gol al país.

"Esto es un elemento que permite que se sume no solamente un destino como es Sao Paulo sino que además a través de él la posibilidad de conectar con destinos posteriores, cosa que es sumamente valiosa en un momento como este", comentó.

Ofertas

La aerolínea Gol ofrece vuelos desde 650 dólares y permite conectarse con destinos como Buenos Aires, Uruguay y Paraguay. Por su parte, el vuelo directo hacia Sao Paulo tiene una duración de seis horas aproximadamente.

La frecuencia de Gol, actualmente, será de cuatro vuelos semanales los días martes, jueves, sábado y domingo y permitirá la posibilidad de hacer stopover por la misma tarifa. "Es decir, el pasajero puede llegar a Sao Paulo, pasar unos días allí y continuar posteriormente su vuelo", explicó la presidenta de Avavit.

Según Herrera, en su semana de regreso, los dos primeros vuelos de la aerolínea viajaron con una ocupación de 80 % aproximadamente. "Hay una necesidad de vuelos hacia lo que tiene que ver con sudamérica y Gol va a representar, o este vuelo a Sao Paulo, va a representar un punto importante de conexión y ahí es donde está el punto".

Además, otra de las ventajas de esta conexión es que para entrar a Brasil no se requiere visa, lo que lo hace un destino "interesante" para hacer conexión en comparación con países como Panamá.

Lee también: Vuelos entre Venezuela-Brasil conectarán a viajeros con más de 30 destinos

Noticia al Día/Con información de UR