Reportan entrega de estipendios de la Misión Robert Serra correspondientes a agosto y septiembre

Este martes 23 de septiembre, en horas de la mañana, usuarios de la Plataforma Patria informaron la recepción del estipendio mensual correspondiente a la Misión Robert Serra, asignación dirigida a jóvenes vinculados a programas de formación y participación social.

Según los reportes, los pagos fueron efectuados para los meses de agosto y septiembre. Monto agosto: 708,80 bolívares digitales (Bs) Monto septiembre: 832,50 bolívares digitales (Bs).

La información fue divulgada por Noticias Digital PatriaVe y recordó que su labor se limita a compartir datos relevantes sobre las entregas realizadas a través de la Plataforma Patria, con el fin de mantener informada a la ciudadanía.

Noticia al Día / Noticias Digital PatriaVe