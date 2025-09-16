Martes 16 de septiembre de 2025
Ridery: Innovación venezolana en movilidad

La startup venezolana Ridery se destaca en la Colombia Tech Week 2025, un evento crucial para la innovación y el…

Por Pasante1

Ridery: Innovación venezolana en movilidad
La startup venezolana Ridery se destaca en la Colombia Tech Week 2025, un evento crucial para la innovación y el emprendimiento en América Latina, que se celebra en Bogotá.

Ridery, creada en plena crisis venezolana, conquista y muestra el poder de la innovación latinoamericana. Nacida en un país con altas dificultades económicas y sociales, Ridery es un claro ejemplo de cómo los desafíos pueden transformarse en oportunidades a través del emprendimiento tecnológico. Su plataforma se convirtió en un ecosistema eficiente para la movilidad que ya está impactando a miles de personas.

Durante la presentación, liderada por Gerson Gómez, fundador y CEO, se expone un crecimiento notable y un impacto social significativo, consolidando su posición como una de las startups más prometedoras de la región.

En su intervención, Gómez comparte los desafíos iniciales que enfrenta la empresa al surgir en un entorno adverso como el de Venezuela en 2021. “Nos dicen que es imposible construir una startup tecnológica en Venezuela. Las condiciones son extremadamente difíciles. Pero decidimos no creer en la imposibilidad y seguir adelante”, afirma con emoción.

Este espíritu resiliente es clave para el desarrollo de su modelo de Rentabilidad 360, que busca maximizar cada vertical del negocio, transformando a los clientes en inversionistas naturales.

Lee También: ¡Hoy se Celebra el Día Mundial del Barbero!

Un ecosistema diversificado

Lo que comenzó como una simple aplicación de ride hailing ha evolucionado hacia un ecosistema integral que incluye:

  • Transporte de personas y encomiendas en vehículos y motos.
  • Logística de carga (Flety).
  • Transporte público (Busi).
  • Flotas propias para emprendedores (Emprende con Ridery).
  • Publicidad (Ridery Advertising).
  • Integración de inteligencia artificial a través de panita.

Impacto tangible en cifras

Ridery ha logrado cifras impresionantes que reflejan su éxito:

  • 1,8 millones de transacciones mensuales.
  • Más de 3 millones de usuarios.
  • 66.000 conductores certificados.
  • Más de 1.000 vehículos propios en la plataforma.

Con su enfoque innovador y su capacidad para adaptarse a las adversidades, Ridery no solo demuestra ser un referente en soluciones tecnológicas de movilidad, sino que también inspira a otros emprendedores en la región.

La historia de Ridery es un testimonio del poder de la resiliencia y la innovación en el mundo empresarial.

Noticia al Día/Pasante/Leila González

