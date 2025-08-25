Lunes 25 de agosto de 2025
Economía

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Detalló que “tiene incidencia importante es el maíz amarillo y representa alrededor de 55% de la fórmula de los alimentos balanceados que consumen tanto los pollos como las gallinas”.

Por Ernestina García

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios
Foto referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Francisco Tagliapietra, presidente de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela, señaló que el tema de los precios en el sector avícola es “muy dinámico”.

“Tiene incidencia, por supuesto, en las materias primas que se utilizan para la elaboración de los alimentos que consumen las parvadas avícolas”, pero está estable”, precisó en entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el espacio A Tiempo de Unión Radio.

Detalló que “tiene incidencia importante es el maíz amarillo y representa alrededor de 55% de la fórmula de los alimentos balanceados que consumen tanto los pollos como las gallinas”.

“Hasta el momento se han mantenido los precios estables en un periodo donde se abre un régimen de contingente arancelario para la importación del producto, mientras no existe producción nacional, ese régimen ya finaliza el 31 de este mes y comienza la cosecha nacional, afectada por ciertos inconvenientes por temas climáticos, pero tenemos rendimientos interesantes”.

Subrayó que pese a todas esas situaciones, los costos, tanto de materia prima importada como nacional, se han logrado mantener los precios estables. “Ahí el tema de oferta y demanda también tiene una incidencia importante”.

Considera que es interesante a destacar que el abastecimiento nacional está plenamente garantizado. “Cuando sumamos ambas líneas, pollos y huevos, 3.200.000 kilos diarios de productos en todo el territorio nacional, conservando una cadena de frío y de extinción con todas las medidas de inocuidad y sanidad que se requieren”.

“Es un mensaje a la población de un producto que está plenamente garantizado desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de acceso al mismo, pues es bastante económico cuando comparas con otras proteínas”, insistió.

Enfatizó que ese es el mensaje que quieren difundir, aunque agregó que la industria avícola también está creciendo y además hay planes de exportación. “Estamos trabajando en eso”.

“Tenemos una capacidad muy interesante para poder exportar. Nosotros estamos previendo una producción este año de unas 900 mil congeladas de carne de pollo y de unas alrededor de 1.150.000 cajas mensuales de huevos de consumo”, apuntó.

Destacó que el sector tiene una capacidad que puede llegar a las 400 mil congeladas al año.

Noticia al Día/UR

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Noticias Relacionadas

Internacionales

Trump: "Ya no gastamos dinero en Ucrania"

"Ya no gastamos dinero en Ucrania. Nos estaba estafando un presidente que no sabía lo que hacía", aseguró Trump ante la prensa, refiriéndose a su predecesor, Joe Biden
Economía

Reuters: Filiales de Elliott y Gold Reserve lideran la competencia en la subasta de Citgo

El funcionario judicial estadounidense Robert Pincus tiene como plazo el lunes próximo para determinar si la oferta de 7.400 millones de dólares de Dalinar Energy, filial de Gold Reserve, que ya recomendó, sigue siendo la favorita o si una oferta rival es superior.
Economía

Presidente Maduro augura crecimiento económico del 9 % en último cuatrimestre del 2025

El mandatario nacional aseguró que el país cuenta con el plan económico perfecto para enfrentar cualquier perturbación
Economía

Continúa la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través de Patria

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025