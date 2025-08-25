Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Francisco Tagliapietra, presidente de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela, señaló que el tema de los precios en el sector avícola es “muy dinámico”.

“Tiene incidencia, por supuesto, en las materias primas que se utilizan para la elaboración de los alimentos que consumen las parvadas avícolas”, pero está estable”, precisó en entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el espacio A Tiempo de Unión Radio.

Detalló que “tiene incidencia importante es el maíz amarillo y representa alrededor de 55% de la fórmula de los alimentos balanceados que consumen tanto los pollos como las gallinas”.

“Hasta el momento se han mantenido los precios estables en un periodo donde se abre un régimen de contingente arancelario para la importación del producto, mientras no existe producción nacional, ese régimen ya finaliza el 31 de este mes y comienza la cosecha nacional, afectada por ciertos inconvenientes por temas climáticos, pero tenemos rendimientos interesantes”.

Subrayó que pese a todas esas situaciones, los costos, tanto de materia prima importada como nacional, se han logrado mantener los precios estables. “Ahí el tema de oferta y demanda también tiene una incidencia importante”.

Considera que es interesante a destacar que el abastecimiento nacional está plenamente garantizado. “Cuando sumamos ambas líneas, pollos y huevos, 3.200.000 kilos diarios de productos en todo el territorio nacional, conservando una cadena de frío y de extinción con todas las medidas de inocuidad y sanidad que se requieren”.

“Es un mensaje a la población de un producto que está plenamente garantizado desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de acceso al mismo, pues es bastante económico cuando comparas con otras proteínas”, insistió.

Enfatizó que ese es el mensaje que quieren difundir, aunque agregó que la industria avícola también está creciendo y además hay planes de exportación. “Estamos trabajando en eso”.

“Tenemos una capacidad muy interesante para poder exportar. Nosotros estamos previendo una producción este año de unas 900 mil congeladas de carne de pollo y de unas alrededor de 1.150.000 cajas mensuales de huevos de consumo”, apuntó.

Destacó que el sector tiene una capacidad que puede llegar a las 400 mil congeladas al año.

Noticia al Día/UR