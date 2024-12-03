‌Seniat recauda más de 32 millardos de bolívares en el mes de noviembre

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) informó que en el mes de noviembre logró una recaudación de 32 millardos 548 millones 956 mil 50 bolívares.

El superintendente David Cabello detalló el ingreso percibido por las diversas rentas en el mes de noviembre: “Impuesto sobre la Renta (ISLR): de 5 millardos 79 millones 969 mil 61 bolívares, mientras que la cifra recaudada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 14 millardos 461 millones 178 mil 363 bolívares”.

Asimismo, indicó que, en materia de aduanas, se alcanzaron 8 millardos 504 millones 667 mil 855 bolívares y lo obtenido en otras Rentas Internas es de 4 millardos 503 millones 140 mil 771 bolívares. En materia de rentas internas incluye lo recaudado a los impuestos por cigarrillos, licores, sucesiones, multas, intereses y otros conceptos.

Apuntó que el SENIAT recaudó desde enero hasta noviembre de 2024 un total de 422 millardos 262 millones 641 mil 791 bolívares, mientras que en el mismo período del año 2023 se obtuvo un total de 148 millardos 46 millones 122 mil 594 bolívares.

En ese sentido, el superintendente Cabello manifestó que estas cifras reflejan el compromiso del pueblo venezolano con la cultura tributaria, además que expresa la intención clara del Gobierno Bolivariano de seguir recaudando recursos para el bienestar social.

