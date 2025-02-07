Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Seniat recaudó más de 41 millardos de bolívares durante el mes de enero

El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario desglosó los ingresos percibidos en el primer mes del año 2025

Por Candy Valbuena

Seniat recaudó más de 41 millardos de bolívares durante el mes de enero
Foto: Seniat
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) recaudó durante el mes de enero de 2025 un total de 41 millardos 64 millones 552 mil 844 bolívares.

En este sentido, Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón informó que el desglose de los ingresos percibidos de las diversas rentas en el mes de enero fueron: Impuesto sobre la Renta (ISLR) de 10 millardos 153 millones 788 mil 745 bolívares, mientras que la cifra recaudada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 15 millardos 997 millones 43 mil 665 bolívares.

En materia de aduanas, se alcanzaron 10 millardos 87 millones 284 mil 879 bolívares y lo obtenido en otras Rentas Internas es de 4 millardos 826 millones 435 mil 554 bolívares. En materia de rentas internas incluye lo recaudado a los impuestos por cigarrillos, licores, sucesiones, multas, intereses y otros conceptos.

Recaudación para beneficio de la ciudadanía

Cabello manifestó que estas cifras expresan la intención clara del Gobierno nacional de seguir recaudando recursos para el bienestar social del pueblo.

Bajo estas acciones, "el Seniat demuestra su compromiso con Venezuela al cumplir con su labor y entregar al Tesoro Nacional ingresos que son invertidos en planes y proyectos de desarrollo para continuar consolidando la Patria Grande".

Lee también: Seniat afina acciones para consolidar economía nacional

Noticia al Día/Con información de/Globovisión/Nota de Prensa

