Sistema Patria activa pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación de octubre

Este lunes comenzó la asignación del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de octubre, a través del Sistema Patria. El beneficio está destinado a trabajadores adscritos a las nóminas especiales de empresas estratégicas del Estado.

La notificación de entrega se realiza mediante la plataforma tecnológica gubernamental, y forma parte de las políticas de incentivo a la formación y compromiso institucional dentro del sector público.

El monto base del bono fue establecido en 21.480 bolívares, lo que equivale a aproximadamente 108,90 dólares según el tipo de cambio oficial vigente. No obstante, se aclara que el valor final puede variar dependiendo del organismo donde el trabajador presta servicios y del cargo que ocupa dentro de la nómina especial.

Este estipendio busca reconocer el desempeño de empleados en áreas clave del aparato estatal y fortalecer su permanencia en funciones estratégicas.

Noticia al Día / Canal Patria Digital