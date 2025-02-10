Sábado 23 de agosto de 2025
Al Dia

¡Todo a un dólar! pasó a $ 1.30: Los llamados "combos" van desapareciendo por el aumento de la inflación

"No me alcanza", "me gasto por los menos $150 semanales", «Los precios son una locura", son algunos de los comentarios recogidos hoy por Noticia al Día entre quienes acuden al mercado Las Pulgas, Las Playitas y sus alrededores. La inflación se lleva en los cachos el dólar cada día

Por Javier Sanchez

¡Todo a un dólar! pasó a $ 1.30: Los llamados
Foto: Will Marval
Facebook Twitter Whatsapp Telegram


Los vendedores que promocionaban hasta hace poco ofertas de comidas, alimentos con combos a un dólar para atraer la atención de los consumidores, cambiaron sus anuncios de “Todo por 1 dólar a todo por $1,30″.

Foto: Will Marval

Los que aún enfrentan la crisis con un aumento de la tasa inflacionaria casi diaria, se las ingenian para sobrellevar la situación tras el cierre de empresas y el aumento del desempleo.

Foto: Will Marval

Los llamados combos por un dólar como una forma de atraer clientes y subsistir en la difícil economía venezolana han ido desapareciendo del mercado.

Foto: Will Marval

En los mercados y calles principales de Maracaibo y San Francisco se observan kioscos de comida donde venden los tradicionales pasteles, empanadas, hamburguesas, perros calientes y aquello de un dólar o “dolita”, como se le dice a la divisa en el argot marabino, poco a poco van quedando en el recuerdo.


En Maracaibo es común que personas de clase media, profesionales, se desempeñen en el sector comercial, pues lo consideran más lucrativo, con menos desgaste y mayor ganancia.

La inflación sigue

El Observatorio Venezolano de Finanzas realizó un trabajo del mes de enero 2025 sobre las proyecciones para la inflación, el crecimiento del PIB y el tipo de cambio.

Foto: Will Marval

La encuesta proyecta un crecimiento económico de 2 % para el cierre del año 2025, con un rango de variación que va de -1% al 2.5%. En cuanto a las expectativas inflacionarias, se ubican 100% para fin de año, con un tipo de cambio que alcanzaría los $ 100 para el 31 de diciembre del año en curso.

El estudio cerró el año 2024 con una proyección de inflación en 68% y un crecimiento económico de 4%, mientras que las proyecciones de 2025 presentan un deterioro para el comienzo del año producto de la volatilidad del tipo de cambio y de la incertidumbre institucional del país.

Una locura de precios

Con solo mirar el cierre del 2024, se tiene una idea de que, la escalada de precios que se registró en diciembre se trasladó al 2025. Los analistas económicos del país señalan que en diciembre la sensación del aumento de los precios fue menor a la realidad porque en general las personas en Venezuela recibieron más dinero vía bonos y aguinaldos.

En un recorrido realizado por Noticia al Día por la principal zona comercial de Maracaibo, pudimos notar que en general las personas perciben que la vida en 2025 arrancó más cara. «No me alcanza», «me gasto por los menos $150 semanales», «los precios son una locura», son algunos de los comentarios recogidos a quienes acuden al mercado Las Pulgas, Las Playitas y sus alrededores.

Foto: Will Marval

Muchas de las personas consultadas aseguran que, tener el dinero para el mercado de todo el mes es imposible para muchas familias, en gran medida porque la informalidad en la obtención de los ingresos lleva a que el dinero también entre de forma diaria o semanal para las familias.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Prevén cielo parcialmente nublado y lluvias en Zulia y en varias zonas del país durante la noche del 23-Ago

Prevén cielo parcialmente nublado y lluvias en Zulia y en varias zonas del país durante la noche del 23-Ago

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Noticias Relacionadas

Zulia

Prevén cielo parcialmente nublado y lluvias en Zulia y en varias zonas del país durante la noche del 23-Ago

Las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones incluyen Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Guárico, Cojedes, los Andes
Nacionales

Fedecámaras Táchira alerta sobre incremento del contrabando hormiga desde Colombia

Entre los productos más afectados se encuentran huevos, papas, frutas, refrescos, bebidas y licores
Educación

Falleció el expresidente de la Apucv Víctor Márquez este sábado 23-Ago

Enfrentó una dura batalla contra el cáncer
Cultura

Por su rescate y legitimación: Realizan II encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo en la Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño

La actividad agrupó a más de 40 cultores populares procedentes de once municipios del Zulia y además, contó con la asistencia de representantes de la Secretaría de Cultura y del magíster Alexis Fernández, presidente de la referida institución, entre otras personalidades.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025