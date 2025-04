Venezuela alcanzó su mayor producción petrolera en 6 años y cerró diciembre en 900.000 bpd, según Argus

Según un reporte de Argus, Venezuela, afectada por las sanciones, aumentó su producción petrolera en 110 mil barriles diarios en 2024 a un máximo en seis años de 870.000.

En diciembre, la extracción de crudo fue de 900 mil barriles por día, un aumento de 20.000 bpd en comparación con el cierre de noviembre.

Venezuela es uno de los tres países de la OPEP que no está sujeto a cuotas de producción en el contexto de la alianza OPEP+ que busca revertir el descenso de su producción consolidada en 2025. Sin embargo, la tarea no resultará fácil. Irán y Libia son los otros productores no sujetos a cuotas.

Irán aumentó la producción en 380.000 barriles diarios a 3.32 millones de bd, el nivel más alto desde 2018, a pesar de la continuación de las sanciones estadounidenses a sus exportaciones de petróleo, mientras tanto Libia vio caer su producción en 60.000 barriles por día a un promedio anual de 1,11 millones de bpd, principalmente debido a cierres por motivos políticos, pero terminó el año en 1,4 millones de barriles diarios, el nivel más alto en más de una década.

Ya estos países han comenzado a tener cierta incidencia en la estrategia de recortes de producción, pero no se habla de asignarles cuotas, porque, previsiblemente, Venezuela e Irán continuarán sometidos a sanciones que limitan sus exportaciones de crudo.

En términos mensuales, los miembros sujetos a recortes de la Opep vieron muy pocos cambios en su producción colectiva en diciembre, con un aumento de la producción de 10.000 barriles diarios a 33,57 millones de bd, una extracción inferior en 270.000 bd al objetivo del grupo para el mes.

Los cambios notables incluyeron un aumento de 50.000 barriles por día de Nigeria, cuya producción subió a 1,54 millones de bd, el más alto desde julio de 2020, mientras que el bombeo de Kuwait aumentó en 40.000 bd a 2,44 millones de barriles por día.

Pero estos aumentos fueron compensados ​​​​casi en su totalidad por la caída del volumen de los Emiratos Árabes Unidos, cuya producción cayó en 120.000 bd a 2,85 millones de bpd, debido al mantenimiento en uno de sus campos terrestres.

Los recortes de producción de la OPEP+ en 2024 hicieron que la alianza redujera su producción de crudo a un nivel inferior incluso al de los años 2021 y 2022 afectados por la pandemia. Y aunque la OPEP+ planea comenzar a deshacer algunos de estos recortes este año, no está claro que haya suficiente espacio en el mercado para este suministro adicional.

Los miembros de la OPEP+ sujetos a cuotas de producción redujeron la producción de crudo en 1,66 millones de bd a 33,96 millones de bpd en 2024, estima Argus.

Esta fue una disminución aún mayor que los 1,44 millones de barriles diarios de 2023 y significa que la alianza ha retirado 3,1 millones de bd en los últimos dos años, lo que equivale a aproximadamente el 3% del suministro mundial de petróleo.

Arabia Saudita redujo la producción en 650.000 bd a 8,96 millones de barriles por día el año pasado, el nivel más bajo desde 2010. La producción rusa cayó en 430.000 bd a 9,15 millones de bd, el volumen más bajo desde al menos 2010.

Otras grandes caídas vinieron de Kuwait, cuya producción se redujo en 190.000 bd a 2,43 millones de bd, e Irak, donde la extracción disminuyó en 160.000 bd a 4,13 millones de barriles por día, todavía estaba muy por encima de su objetivo de 4 millones de bd.

La OPEP+ al menos puede afirmar que hasta ahora ha logrado su objetivo declarado de garantizar la estabilidad del mercado petrolero: los precios promedio del petróleo de referencia de la cuenca atlántica North Sea Dated en 2024 fueron solo alrededor de 2 dólares por barril más bajos que en 2023, alrededor de 80 dólares por barril.

Pero esto ha tenido un costo. Si bien la OPEP+ ha limitado su producción, los países fuera de la alianza han seguido aumentando sus volúmenes de crudo, lo que ha reducido la participación de mercado de la OPEP+.

Si la OPEP+ se mantendrá en este enfoque es un factor clave a tener en cuenta en 2025. La presión ha aumentado por parte de algunos miembros que quieren aumentar la producción lo antes posible.

En la situación actual, los miembros de la OPEP+ están listos para comenzar a revertir los recortes voluntarios de producción de crudo de 2,2 millones de barriles por día, a partir de abril durante un período de 18 meses.

Pero esto no es seguro, dado que la mayoría de las previsiones muestran un superávit de mercado este año. La OPEP+ sigue haciendo hincapié en que la reversión de 2,2 millones de bpd (uno de los tres recortes que está implementando) dependerá de las condiciones del mercado.

Por ahora, la alianza está en modo de espera, en particular dadas las incertidumbres asociadas con el regreso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y su impacto en la economía global.

El cumplimiento

Como siempre, el grado en que los miembros de la OPEP+ cumplieron con sus objetivos de producción individuales fue un tema importante en 2024.

Pero en general, la producción de la alianza el año pasado fue 40.000 barriles diarios menor a su objetivo colectivo.

Mientras que los «superproductores seriales» como Irak, Kazajstán y Rusia atrajeron mucho escrutinio y se comprometieron a compensar por exceder sus objetivos, miembros como Azerbaiyán, Sudán del Sur y Nigeria produjeron muy por debajo de sus propias metas establecidas.

Noticia al Día / Banca y Negocios