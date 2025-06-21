"Venezuela consume 96 % de producción nacional", afirmó el ministro Julio León Heredia

Este viernes 20 de junio, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, informó que el país, consume el 96 por ciento de la producción nacional diariamente, como resultado de los 13 motores de la Agenda Económica Bolivariana.

Durante una entrevista en el programa A Pulso, transmitido por el canal del Estado (VTV), León Heredia también destacó que dentro el plan estructurado e impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se logró la independencia en diferentes áreas de la nación en conjunto con el sector del Poder Popular trabajador.

En ese sentido, reveló que se establecieron metas específicas como la "plena producción nacional, la dos sustitución de importaciones y fomentar, impulsar y fortalecer el motor exportador".

Asimismo, manifestó que el Gobierno Nacional dio prioridad a la producción generada dentro de Venezuela, por lo que tendrá la oportunidad de ofrecer mejores productos al mercado internacional como el café, cacao y alimentos de mar.

También mencionó que para el próximo año 2026, Venezuela deberá tener pleno abastecimiento en arroz y maíz blanco 100 % venezolano, además con productos no transgénicos, ya que estos últimos tienen un impacto negativo para la salud.

"El transgénico es una semilla modificada genéticamente que normalmente tiende a dar mayor rendimiento, pero en su modificación le da resistencia de una forma inadecuada para que tenga menos afectaciones de la plaga, pero al final se paga con la salud", afirmó.

Finalmente, el ministro anunció que se está llevando a cabo la Alianza Científica Campesina en Venezuela con el fin de lograr la germinación de semillas y generar rubros de alta calidad.

Noticia al Día/Información de VTV

