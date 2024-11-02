Miércoles 20 de agosto de 2025
Economía

Venezuela exportó 950.000 barriles diarios de petróleo en octubre, el mayor volumen en cuatro años

Las exportaciones de crudo de Venezuela en el mes de octubre de 2024 alcanzaron su máximo en 4 años al ubicarse…

Por A Vargas

Venezuela exportó 950.000 barriles diarios de petróleo en octubre, el mayor volumen en cuatro años
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las exportaciones de crudo de Venezuela en el mes de octubre de 2024 alcanzaron su máximo en 4 años al ubicarse en casi 950.000 barriles de petróleo diarios (bpd).

Según publicó Reuters, documentos de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) indicaron que esto se debió a la creciente producción de crudo en la nación, así como también por las ventas de éste a países como Estados Unidos y la India.

PDVSA y sus empresas mixtas exportaron alrededor de 947.387 barriles diarios de crudo y combustible, lo que significa que hubo un incremento del 21% en comparación al mes anterior (septiembre de 2024).

No obstante, esta sería la cifra mensual más alta registrada desde inicios del año 2020, basados ​​en los movimientos de los buques, según precisaron los datos a los que tuvo acceso el medio internacional.

Envíos de Chevron a EEUU

Por su parte, la empresa petrolera estadounidense Chevron envió a Estados Unidos 280.000 bpd, siendo este el nivel más elevado desde que la compañía reanudara las exportaciones de petróleo venezolano a inicios del año 2023.

Igualmente, PDVSA incrementó las exportaciones hacia la India, al mandar cerca de 141.000 bpd en octubre.

Por su parte, China sigue siendo el principal destino de los envíos de petróleo de Venezuela, dado que el mes pasado mandó 385.300 bpd. Sin embargo, en el mes de septiembre, las exportaciones fueron de 451.500 bpd.

Venezuela mandó a Cuba el mes pasado 28.000 bpd, mientras que en septiembre exportó 22.000 bpd.

Información de Banca y Negocios

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

El dron submarino extra grande que inventó China

El dron submarino extra grande que inventó China

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Sucesos

A tiros y puñaladas mataron a venezolano delante de su pareja embarazada e hija en Perú

De múltiples impactos de bala y puñaladas fue asesinado un venezolano delante de su pareja en estado de gravidez y su pequeña hija, de cinco años de edad, cuando se encontraba en el cercado de Lima, en Perú. Varios sujetos lo interceptaron en plena vía pública y sin mediar palabras lo atacaron.

Nacionales

Madres venezolanas piden audiencia con Melania Trump por el regreso de 66 niños desde EEUU

Las mujeres hicieron la petición en una declaración transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV)
Nacionales

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Este martes 19 de agosto, el canciller de la República, Yvan Gil, emitió un comunicado, donde asegura que observan con…
Economía

Presidente Maduro ordenó la activación de la primera zona binacional entre Venezuela y Colombia

El Memorando de Entendimiento que firmaron ambos países establece un marco de cooperación para trabajar en la conformación de una Zona Económica Especial Binacional

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025