Venezuela exportó 950.000 barriles diarios de petróleo en octubre, el mayor volumen en cuatro años

Las exportaciones de crudo de Venezuela en el mes de octubre de 2024 alcanzaron su máximo en 4 años al ubicarse en casi 950.000 barriles de petróleo diarios (bpd).

Según publicó Reuters, documentos de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) indicaron que esto se debió a la creciente producción de crudo en la nación, así como también por las ventas de éste a países como Estados Unidos y la India.

PDVSA y sus empresas mixtas exportaron alrededor de 947.387 barriles diarios de crudo y combustible, lo que significa que hubo un incremento del 21% en comparación al mes anterior (septiembre de 2024).

No obstante, esta sería la cifra mensual más alta registrada desde inicios del año 2020, basados ​​en los movimientos de los buques, según precisaron los datos a los que tuvo acceso el medio internacional.

Envíos de Chevron a EEUU

Por su parte, la empresa petrolera estadounidense Chevron envió a Estados Unidos 280.000 bpd, siendo este el nivel más elevado desde que la compañía reanudara las exportaciones de petróleo venezolano a inicios del año 2023.

Igualmente, PDVSA incrementó las exportaciones hacia la India, al mandar cerca de 141.000 bpd en octubre.

Por su parte, China sigue siendo el principal destino de los envíos de petróleo de Venezuela, dado que el mes pasado mandó 385.300 bpd. Sin embargo, en el mes de septiembre, las exportaciones fueron de 451.500 bpd.

Venezuela mandó a Cuba el mes pasado 28.000 bpd, mientras que en septiembre exportó 22.000 bpd.

Información de Banca y Negocios