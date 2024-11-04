Venezuela exportó 950 mil barriles de petróleo en octubre, el mayor nivel en 4 años

Venezuela alcanzó en el mes de octubre de 2024 su máximo nivel de exportación de crudo (el mayor volumen en un período de cuatro años), ubicándose cerca de los 950 mil barriles de petróleo diarios (bpd). Reseña La Iguana TV.

Una nota publicada por la agencia Reuters destaca que esto fue posible gracias a la creciente producción de crudo en nuestro país, así como a la venta a naciones como Estados Unidos e India.

Reuters señala que, según datos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en el mes de octubre fueron exportados aproximadamente 947 mil 387 barriles diarios de crudo y combustible, lo que representa un incremento del 21% en comparación al mes de septiembre de este año.

La agencia resalta que esta es la cifra más alta que se ha registrado desde el año 2020.

Así mismo, se indica que Chevron envió a los Estados Unidos 280 mil bpd, el registro más alto desde que esta empresa reanudó las exportaciones de petróleo venezolano a comienzos del año pasado.

El envío de petróleo a India también se incrementó, al ser enviados 141 mil bpd en octubre. Mientras que China sigue siendo el principal destino. El mes pasado fueron exportados a esa nación 385.300 bpd.