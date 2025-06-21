Venezuela registra incremento en la cantidad vuelos nacionales e internacionales: Avavit

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) aseguró este viernes que se ha registrado en el país un incremento en la cantidad de vuelos nacionales e internacionales, sin precisar cifras.

"Tenemos un incremento en los vuelos internos, pero también los vuelos hacia el extranjero", explicó la presidenta de Avavit, Vicky Herrera, en entrevista para el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Herrera señaló que actualmente hay siete vuelos semanales entre Panamá y Venezuela por parte de la aerolínea Copa, así como otros dos que operan las líneas Venezolana y Estelar.

"A partir de este lunes se incorpora una nueva frecuencia más por parte de Copa, lo cual, por supuesto, incrementa la oferta, hace que los precios se estabilicen un poco, también permite que la gente pueda movilizarse con mayor facilidad", añadió.

A la espera que RD autorice reactivación de vuelos

Herrera indicó que siguen esperando por las autoridades de República Dominicana para que se reactiven los vuelos hacia Venezuela, luego del anuncio de reanudación por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) el fin de semana.

El lunes, el presidente dominicado, Luis Abinader, declaró que República Dominicana tiene bajo estudio la solicitud de Venezuela de reanudar los vuelos comerciales entre ambas naciones.

Ese mismo día, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijo que las aerolíneas venezolanas "están listas" para empezar a viajar hacia dominicana.

El pasado 27 de mayo, se reanudaron los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela.

Noticia al Día/Con información de EFE