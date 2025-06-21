Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

Venezuela registra incremento en la cantidad vuelos nacionales e internacionales: Avavit

Tras la reanudación de vuelos comerciales con Panamá, hay siete frecuencias semanales entre ambas naciones, y el lunes abrirá otra

Por Candy Valbuena

Venezuela registra incremento en la cantidad vuelos nacionales e internacionales: Avavit
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) aseguró este viernes que se ha registrado en el país un incremento en la cantidad de vuelos nacionales e internacionales, sin precisar cifras.

"Tenemos un incremento en los vuelos internos, pero también los vuelos hacia el extranjero", explicó la presidenta de Avavit, Vicky Herrera, en entrevista para el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Herrera señaló que actualmente hay siete vuelos semanales entre Panamá y Venezuela por parte de la aerolínea Copa, así como otros dos que operan las líneas Venezolana y Estelar.

"A partir de este lunes se incorpora una nueva frecuencia más por parte de Copa, lo cual, por supuesto, incrementa la oferta, hace que los precios se estabilicen un poco, también permite que la gente pueda movilizarse con mayor facilidad", añadió.

A la espera que RD autorice reactivación de vuelos

Herrera indicó que siguen esperando por las autoridades de República Dominicana para que se reactiven los vuelos hacia Venezuela, luego del anuncio de reanudación por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) el fin de semana.

El lunes, el presidente dominicado, Luis Abinader, declaró que República Dominicana tiene bajo estudio la solicitud de Venezuela de reanudar los vuelos comerciales entre ambas naciones.

Ese mismo día, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijo que las aerolíneas venezolanas "están listas" para empezar a viajar hacia dominicana.

El pasado 27 de mayo, se reanudaron los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela.

Lee también: Presidente de República Dominicana estudia petición de Venezuela de reanudar vuelos

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

No le están parando a la gaceta: Chóferes de tráfico cobran 70

No le están parando a la gaceta: Chóferes de tráfico cobran 70

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

Noticias Relacionadas

Al Dia

Comportamiento de apuestas durante los eventos deportivos de mayor demanda

Durante eventos como finales de torneos o encuentros internacionales, el volumen de apuestas suele alcanzar niveles inusuales. Esto se debe…
Zulia

Vuelve a temblar en Bachaquero en menos de 12 horas

Hasta el momento no se han reportado personas afectadas
Canonización

¡Hazaña de Fe! El "Peregrino de los Andes", culmina 45 días de travesía en San Cristóbal

El "Peregrino de los Andes", culminó con éxito su extenso viaje, una caminata de 45 días donde recorrió los estados de Trujillo, Mérida y Táchira.
Al Dia

Incineraron tres mil kilos de cocaína tras ser incautada en una narcolancha en Falcón

La droga era transportada en una lancha tipo Go Fast, proveniente de Colombia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025