Venezuela y Rusia estrechan lazos financieros, comerciales y logísticos contra las sanciones

Venezuela y Rusia construirán "nuevos lazos" financieros, comerciales y logísticos, entre otros, con el objetivo de continuar su "lucha" contra las sanciones, dijo el embajador ruso, Sergey Mélik, durante un encuentro entre empresarios de ambas naciones, en el que también participó la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez.

"Nosotros aguantamos las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales. Vamos a seguir esta lucha construyendo nuevos lazos financieros, nuevos lazos logísticos, nuevos lazos comerciales, de transporte, de turismo (…). Para eso estamos aquí", dijo el diplomático durante la actividad, transmitida por el canal estatal VTV.

Por su parte, Rodríguez destacó que hay espacios para la inversión en ambos países, a pesar de las "más de 30 mil medidas coercitivas unilaterales" que aseguró "pesan" sobre la economía de Rusia y "947 sanciones ilícitas" sobre Venezuela.

Según el mapa geopolítico de sanciones, publicado por el estatal Observatorio Venezolano Antibloqueo, de las 947 medidas restrictivas, 484 son personales, es decir, afectan de manera individual a las personas sancionadas, sin efectos sobre empresas estatales y bienes públicos del país.

La también ministra de Petróleo detalló que Venezuela ha exportado a Rusia productos no petroleros como cacao, café, aguacate, azúcar de caña, vegetales y pájaros.

"¿Qué estamos viendo acá? Una economía no petrolera que dé impulso a otros sectores económicos, productivos, que tengamos crecimiento y que podamos exportar hacia Rusia", señaló Rodríguez, quien informó sobre un crecimiento de 453 % de exportaciones hasta septiembre de este año respecto a 2022, sin precisar los montos de ambos períodos.

Asimismo, informó que Venezuela importa desde el euroasiático abonos minerales o químicos, aceite de soja, trigo, guisantes, cloruro de potasio y vacunas.

En octubre de 2023, Rusia y Venezuela firmaron 16 acuerdos de cooperación en los ámbitos energético, petrolero, turístico, cultural y educativo, entre otros, durante la XVII Comisión Intergubernamental que se celebró en Moscú.

Noticia al Día/Información de Banca y Negocios