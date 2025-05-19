Venezuela y Rusia firmaron acuerdo para fortalecer las Zonas Económicas Especiales

Venezuela y Rusia consolidaron un nuevo convenio binacional, en el marco del Foro Económico Rusia-Mundo Islámico.

El acuerdo, que fue firmado el domimgo 18 de mayo, tiene como objetivo impulsar el avance de áreas estratégicas enfocadas en el ámbito comercial y financiero. En la firma del mismo participaron la Superintendencia Nacional de Zonas Económicas Especiales (ZEE) de Venezuela, la Asociación de Clústeres, Tecnoparques y ZEE de Rusia.

El Memorándum se firmó en la ciudad de Kazán (Rusia), donde estuvieron presentes Johann Álvarez, el superintendente Nacional de ZEE de Venezuela; Mikhail Labudin, director de la Asociación de Clústeres de Rusia. Ambos deberán coordinar proyectos de alta envergadura, fortalecer la producción y garantizar el incremento de equipos industriales a escala global.

“La firma de este acuerdo es el resultado de las políticas de integración, cooperación y hermandad llevadas al más alto nivel por nuestro presidente Nicolás Maduro, con el gobierno del señor presidente, Vladímir Putin. Con este memorándum ampliaremos la colaboración bilateral en el desarrollo de ZEE conjuntas, al tiempo que fortaleceremos las asociaciones comerciales e industriales entre ambos países”, informó Álvarez a través de un post de Instagram.

También está en puertas una cooperación entre empresarios criollos y empresarios rusos. “Citando a nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez: ‘¡Venezuela es la mejor opción!’”, agregó Álvarez.

¿Qué otras expectativas hay?

Esta nueva cooperación permitirá que las inversiones rusas en las ZEE de Venezuela puedan incursionar con buen pie en los mercados latinoamericanos.

Más adelante, Mikhail Labudin consideró que esta iniciativa promueve y potencia el quehacer de la Asociación Internacional de Rusia en las ZEE relacionadas a los países Brics, más cuando hay un respaldo importante del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. Por ello, se espera que se consoliden estas propuestas de alto impacto.

Noticia al Día/Iguana TV