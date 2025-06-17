Zona Naranja, otra plataforma para fiar como en Cashea

La tendencia de las compras sin tarjeta continúa creciendo en Venezuela, y Zona Naranja se suma como una plataforma digital que permite adquirir productos fiados en tiendas aliadas. Al igual que Cashea, ofrece una alternativa de pago en cuotas sin intereses, apuntando a quienes buscan facilidades sin depender del crédito bancario tradicional.

Según sus creadores, Zona Naranja busca ampliar el acceso al consumo mediante un modelo que combina tecnología, confianza y alianzas comerciales. Con solo registrarse y validar su identidad, los usuarios pueden acceder a un cupo de crédito que se utiliza directamente en establecimientos afiliados.

Aunque aún se encuentra en fase de expansión, la plataforma promete convertirse en una opción atractiva para consumidores y comercios, en un mercado cada vez más abierto a soluciones de pago flexibles y digitales.

Los pasos son:

Descargar la aplicación desde la tienda de tu dispositivo (App Store o Google Play).

Crear una cuenta con tus datos personales (nombre, cédula, correo electrónico, etc.).

Validar tu identidad, posiblemente con una foto del documento y un selfie.

Esperar la aprobación del cupo de crédito, que se asigna según ciertos criterios internos.

Usar el cupo en tiendas afiliadas, directamente desde la app.

También mencionan beneficios como acumular puntos por compras y acceder a promociones especiales, lo que sugiere un enfoque tipo “cliente VIP”.

