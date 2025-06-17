Zona Naranja, otra plataforma para fiar como en Cashea

La tendencia de las compras sin tarjeta continúa creciendo en Venezuela, y Zona Naranja se suma como una plataforma digital que permite adquirir productos fiados en tiendas aliadas. Al igual que Cashea, ofrece una alternativa de pago en cuotas sin intereses, apuntando a quienes buscan facilidades sin depender del crédito bancario tradicional.
Según sus creadores, Zona Naranja busca ampliar el acceso al consumo mediante un modelo que combina tecnología, confianza y alianzas comerciales. Con solo registrarse y validar su identidad, los usuarios pueden acceder a un cupo de crédito que se utiliza directamente en establecimientos afiliados.
Aunque aún se encuentra en fase de expansión, la plataforma promete convertirse en una opción atractiva para consumidores y comercios, en un mercado cada vez más abierto a soluciones de pago flexibles y digitales.
Los pasos son:
- Descargar la aplicación desde la tienda de tu dispositivo (App Store o Google Play).
- Crear una cuenta con tus datos personales (nombre, cédula, correo electrónico, etc.).
- Validar tu identidad, posiblemente con una foto del documento y un selfie.
- Esperar la aprobación del cupo de crédito, que se asigna según ciertos criterios internos.
- Usar el cupo en tiendas afiliadas, directamente desde la app.
También mencionan beneficios como acumular puntos por compras y acceder a promociones especiales, lo que sugiere un enfoque tipo “cliente VIP”.
Noticia al Día