"28 Años Después": El nuevo inicio zombi de Danny Boyle

El aclamado director británico, Danny Boyle, nos trae de vuelta al aterrador mundo post-apocalíptico con el estreno de "28 años después" este viernes 20 de junio. Esta secuela de "28 días después", promete una exploración profunda de "diferentes familias, algunas muy peligrosas", que, según Boyle, "el impacto apocalíptico da la oportunidad de elegir cómo empezar de nuevo".

El cineasta británico, de 68 años, que ya cosechó un éxito rotundo en 2002 con "28 días después" y como productor en 2007 con "28 semanas después", se pone nuevamente detrás de la cámara para dar inicio a lo que será una nueva trilogía.

Un Vistazo al Nuevo Caos

Escrita por Alex Garland y con un elenco estelar que incluye a Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O’Connell, Alfie Williams y Ralph Fiennes, "28 años después" profundiza en la naturaleza de la familia. La trama se sitúa casi tres décadas después de que el virus de la rabia devastara Inglaterra. Los supervivientes lograron adaptarse, algunos incluso formando comunidades con un estilo de vida similar al amish en una pequeña isla.

Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando uno de sus miembros se aventura al continente, desvelando secretos y horrores que han transformado no solo a los infectados, sino también a otros humanos.

Boyle informó que los zombis evolucionaron, aprendiendo a trabajar en grupo y formando una especie de "familia" en su propia y peculiar manera, alegando que están demasiados lejos de extinguirse.

El director británico explica que esta nueva entrega le ha permitido fusionar el terror, el drama y la ciencia ficción, para mostrar cómo "el impacto apocalíptico de este terrible virus da la oportunidad de ir a la zona cero a empezar de nuevo".

Este nuevo comienzo, aunque generalmente bastante violento, también contiene un toque de humanidad, revelando cómo "se repiten los mismos errores tanto en la sociedad humana como en la sociedad infectada".

Actuaciones Inspiradas

Aaron Taylor-Johnson interpretara a un padre en la película, confesó a EFE que se inspiró en la actuación de Robert Carlyle en "28 semanas después", conectando profundamente con el tema familiar. Por su parte, Jodie Comer se centró en la capacidad de su personaje para encontrar "momentos más ligeros" y la ternura en medio del caos.

Ambos actores destacan la audacia visual de Boyle, quien incluso utilizó cámaras de teléfonos móviles durante el rodaje para lograr un mayor realismo.

Boyle confirma que "28 años después" es el inicio de una trilogía donde, aunque cada película es independiente, los personajes se entrelazan. La emoción crece con la noticia de que Cillian Murphy, el protagonista de la primera película "28 días después", hará una aparición "muy, muy interesante" al final de la segunda parte, dirigida por Nia DaCosta.

También se dio a conocer que, si el financiamiento lo permite, Murphy tendrá un papel crucial en la tercera entrega. Además, Jack O’Connell y Ralph Fiennes, quien interpreta al misterioso Dr. Kelson, también conectarán esta primera parte con la secuela.

Noticia al Dia / El Nacional

Pasante: Genassir León