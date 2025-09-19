Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

A 38 años del gesto polémico entre Bárbara Palacios e Inés María Calero en el Miss Venezuela

Bárbara Palacios, Miss Venezuela y Miss Universo 1986, fue la encargada de imponer la banda y la corona a su sucesora, pero lo hizo de forma inusual: colocó la banda al revés y la corona se cayó en varias ocasiones durante el acto

Por Andrea Guerrero

A 38 años del gesto polémico entre Bárbara Palacios e Inés María Calero en el Miss Venezuela
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La noche del 6 de febrero de 1987, durante la coronación de Inés María Calero como Miss Venezuela, se vivió uno de los momentos más comentados en la historia del certamen.

Bárbara Palacios, Miss Venezuela y Miss Universo 1986, fue la encargada de imponer la banda y la corona a su sucesora, pero lo hizo de forma inusual: colocó la banda al revés y la corona se cayó en varias ocasiones durante el acto.

El episodio, ocurrido en el Teatro Municipal de Caracas y transmitido en vivo por Venevisión, generó reacciones inmediatas y fue objeto de análisis durante décadas.

Calero, quien representaba al estado Nueva Esparta, señaló en entrevistas que el gesto fue “mala manera” y que sintió incomodidad por la forma en que se desarrolló la coronación.

Por su parte, Palacios explicó que se trató de un error involuntario producto de la emoción del momento y la presión en el escenario.

“No me di cuenta, tenía a todas las personas apurándome en el escenario y no vi la posición de la banda”, escribió recientemente en redes sociales.

El intercambio entre ambas exreinas volvió a ser tema de conversación este año, cuando una imagen generada por inteligencia artificial revivió el momento en Instagram. Calero respondió que “no guarda rencor, pero tampoco olvida”, mientras que Palacios reafirmó que su intención siempre fue glorificar a Dios y actuar con respeto.

A casi cuatro décadas del certamen, el gesto sigue siendo parte del imaginario colectivo del Miss Venezuela, recordado por fanáticos como uno de los momentos más insólitos y simbólicos en la historia del concurso.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Hallan muerta a la mujer desaparecida tras el derrumbe de una casa en Caracas: Los tres heridos fueron identificados

Hallan muerta a la mujer desaparecida tras el derrumbe de una casa en Caracas: Los tres heridos fueron identificados

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz (Víctor Álvarez R)

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz (Víctor Álvarez R)

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

La critican por flaca: Aquí la vemos divina

La critican por flaca: Aquí la vemos divina

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

A 38 años del gesto polémico entre Bárbara Palacios e Inés María Calero en el Miss Venezuela

Bárbara Palacios, Miss Venezuela y Miss Universo 1986, fue la encargada de imponer la banda y la corona a su sucesora, pero lo hizo de forma inusual: colocó la banda al revés y la corona se cayó en varias ocasiones durante el acto
Al Dia

La critican por flaca: Aquí la vemos divina

Flaca. La actriz venezolana Coraima Torres, conocida por su icónico papel en la telenovela "Kassandra", ha sido objeto de controversia…
Al Dia

Venezuela escala una posición en el ranking mundial de beisbol

El país consolidó su posición dentro del top 5 mundial
Zulia

San Francisco iniciará rehabilitación integral de la carretera vía Perijá

El anuncio se realizó la noche del jueves 18 de septiembre, durante una inspección a las labores de recuperación vial que se ejecutan en la Avenida 48, vía La Cañada

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025