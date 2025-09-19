A 38 años del gesto polémico entre Bárbara Palacios e Inés María Calero en el Miss Venezuela

La noche del 6 de febrero de 1987, durante la coronación de Inés María Calero como Miss Venezuela, se vivió uno de los momentos más comentados en la historia del certamen.

Bárbara Palacios, Miss Venezuela y Miss Universo 1986, fue la encargada de imponer la banda y la corona a su sucesora, pero lo hizo de forma inusual: colocó la banda al revés y la corona se cayó en varias ocasiones durante el acto.

El episodio, ocurrido en el Teatro Municipal de Caracas y transmitido en vivo por Venevisión, generó reacciones inmediatas y fue objeto de análisis durante décadas.

Calero, quien representaba al estado Nueva Esparta, señaló en entrevistas que el gesto fue “mala manera” y que sintió incomodidad por la forma en que se desarrolló la coronación.

Por su parte, Palacios explicó que se trató de un error involuntario producto de la emoción del momento y la presión en el escenario.

“No me di cuenta, tenía a todas las personas apurándome en el escenario y no vi la posición de la banda”, escribió recientemente en redes sociales.

El intercambio entre ambas exreinas volvió a ser tema de conversación este año, cuando una imagen generada por inteligencia artificial revivió el momento en Instagram. Calero respondió que “no guarda rencor, pero tampoco olvida”, mientras que Palacios reafirmó que su intención siempre fue glorificar a Dios y actuar con respeto.

A casi cuatro décadas del certamen, el gesto sigue siendo parte del imaginario colectivo del Miss Venezuela, recordado por fanáticos como uno de los momentos más insólitos y simbólicos en la historia del concurso.

Noticia al Día