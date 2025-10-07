Martes 07 de octubre de 2025
Entretenimiento

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

"El Zorro", se convirtió en un pilar fundamental de esta producción que ha dejado una huella imborrable en varias generaciones. Junto a Guy Williams, quien encarnó a El Zorro, Calvin aportó una mezcla de humor, simpatía y humanidad que enriqueció la narrativa de la serie.

Por Pasante1

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Henry Calvin, conocido por su icónica interpretación del Sargento Demetrio López García en la célebre serie de Disney "El Zorro", se convirtió en un pilar fundamental de esta producción que ha dejado una huella imborrable en varias generaciones. Junto a Guy Williams, quien encarnó a El Zorro, Calvin aportó una mezcla de humor, simpatía y humanidad que enriqueció la narrativa de la serie. Su personaje, con su afición a la buena comida y bebida, evocaba figuras clásicas de la literatura, como el fraile Tuck de Robin Hood, y se convirtió en un favorito del público.

El Sargento García no era solo un recurso cómico; su relación con Don Diego de la Vega, la identidad secreta de El Zorro, generaba situaciones ingeniosas donde la debilidad del sargento por el vino se convertía en una herramienta para obtener información crucial. La habilidad de Calvin para dotar a García de una presencia escénica memorable fue clave para el éxito del personaje. Su imponente figura, con 1,88 metros de altura y un peso de 154 kilogramos, junto a su característico estilo de barba descuidada, le conferían un aire singular que resonaba con la audiencia.

Nacido como Wimberly Calvin Goodman, Jr. el 25 de mayo de 1918 en Dallas, Texas, Henry Calvin mostró desde joven su talento en el canto, destacándose en el coro de su iglesia local. Su formación académica se centró inicialmente en el periodismo en la Universidad Metodista del Sur, donde también comenzó a actuar en el teatro local. Sin embargo, su pasión por el espectáculo lo llevó a cambiar de rumbo, abandonando el periodismo para dedicarse al mundo artístico.

En 1939, Calvin se trasladó a Nueva York, donde se presentó como solista en el Radio City Music Hall. Sin embargo, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial interrumpió su carrera. Alistado en el Ejército, ascendió al rango de primer teniente en una unidad de artillería en el Pacífico, sirviendo hasta 1945. Tras la guerra, regresó a Broadway, participando en exitosas producciones como "The Chocolate Soldier" y "Kismet", donde su actuación como el Gran Visir de la policía lo consolidó como un actor destacado.

A lo largo de su carrera, Calvin también se aventuró en la radio y la televisión, siendo el presentador del programa infantil "Howdy Doody" en 1952. Su transición al cine y la televisión se consolidó en la década de 1950, donde continuó trabajando en diversos proyectos. La combinación de su talento, carisma y dedicación al arte lo convirtió en un referente en la industria del entretenimiento.

La figura de Henry Calvin, a través del Sargento García, sigue viva en la memoria colectiva. Su capacidad para conectar con el público y su legado en "El Zorro" lo han establecido como un ícono que perdura más allá de su tiempo, recordándonos la importancia de la risa y la humanidad en la narrativa de la televisión.

Henry Calvin: Un Ícono Inolvidable del Entretenimiento, Henry Calvin, conocido por su entrañable papel como el Sargento Demetrio López García en la emblemática serie "El Zorro", dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Su talento no solo se limitaba a la actuación; Calvin poseía una potente voz de barítono que brilló en momentos musicales de la serie, como el memorable dúo “Tamales” junto a Barbara Luna. Otras interpretaciones destacadas, como “I Am Because I Think So” y “The Commandante Song”, reflejan su versatilidad y su experiencia en el musical "Kismet".

A pesar de la cancelación de "El Zorro", Calvin continuó su participación en la franquicia, apareciendo en cuatro relatos adicionales para la programación Disney’s Wonderful World of Color en 1960 y 1961. También trabajó en películas junto a sus compañeros de elenco, como "Toby Tyler, or Ten Weeks with a Circus" (1960) y "Babes in Toyland" (1961), en su vida personal, Calvin tuvo dos matrimonios. Su primera esposa, Jeannette Galloway Franklin, fue mencionada en su obituario en el Dallas Morning News, donde se destacó su talento vocal. Posteriormente, se casó con Edna Frances Black en 1947, una unión que perduró hasta el fallecimiento de Edna en 1962.

Durante los años 60, Calvin se convirtió en un invitado recurrente en programas emblemáticos como "The Dick Van Dyke Show", donde su interpretación de Oliver Hardy fue aclamada. También tuvo participaciones en "Petticoat Junction", "The Man from U.N.C.L.E." y "The Girl from U.N.C.L.E." En el cine, regresó a la pantalla grande como The Fat Man en "Ship of Fools" (1965), dirigida por Stanley Kramer.

A pesar de su éxito, la vida de Calvin estuvo marcada por desafíos personales. En la década de 1970, fue diagnosticado con cáncer de garganta. A pesar de su enfermedad, realizó un emotivo viaje a Buenos Aires en 1973, donde, junto a su amigo Guy Williams, revivió sus célebres personajes de "El Zorro" y el Sargento García, en un país que había abrazado la serie con entusiasmo.

Henry Calvin falleció el 6 de octubre de 1975, a los 57 años, dejando un legado que perdura hasta hoy. Su capacidad para conectar con el público, su versatilidad artística y su calidez personal lo convierten en un ícono inolvidable, no solo en la televisión, sino en el corazón de quienes crecieron disfrutando de sus actuaciones. Su vida y carrera son un testimonio del impacto que un artista puede tener en la cultura popular.

Kelly Nava/ Pasante

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

Crónica: Gente que hace grande la historia del Zulia, II entrega

Crónica: Gente que hace grande la historia del Zulia, II entrega

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje:

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje: "Si tú regresas, yo me porto bien"

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Buscando recuerdos de Remates Maicaito encontramos a José Gregorio

Buscando recuerdos de Remates Maicaito encontramos a José Gregorio

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl:

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl: "No lo conozco, no sé por qué lo eligieron"

Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

La emoción de una joven venezolana tras ser seleccionada en la universidad San Marcos:

La emoción de una joven venezolana tras ser seleccionada en la universidad San Marcos: "Gracias, Dios mío"

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

Hombre afirma que vino a este mundo para matar venezolanos

Hombre afirma que vino a este mundo para matar venezolanos

CJ Vilchez presenta “Lo hiciste otra vez”

CJ Vilchez presenta “Lo hiciste otra vez”

Día Mundial de los Calvos: ¿Por qué se celebra?

Día Mundial de los Calvos: ¿Por qué se celebra?

Expelotero Jesús Montero está hospitalizado en Valencia tras sufrir accidente de tránsito

Expelotero Jesús Montero está hospitalizado en Valencia tras sufrir accidente de tránsito

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Noticias Relacionadas

Al Dia

¡Un tesoro de siglos! Violinista venezolano recibe en Ginebra un violín de Andrea Guarneri

El instrumento entregado a Agudo es un violín de época fabricado por Andrea Guarneri, uno de los grandes maestros de la luthería de Cremona y fundador de la renombrada familia Guarneri
Entretenimiento

DY regresa a los escenarios: estrenará nuevo sencillo en los Billboard Latinos 2025

El sencillo será parte de un próximo álbum que marcará una nueva etapa en su trayectoria musical
Entretenimiento

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

A través de sus redes sociales, Marielena ha documentado parte del proceso, describiéndolo como una experiencia profundamente emotiva. “He llorado, reído, me han dado escalofríos… todos los sentimientos al mismo tiempo”, expresó en una publicación reciente, donde también se refirió a la actividad como “la más girly del mundo”
Entretenimiento

La venezolana Andrea Rubio será la animadora del Miss International 2025

La venezolana logró alzarse con la corona del Miss International en 2023

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025