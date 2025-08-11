"A petición del público": La fiesta de Mararitmo 900 en 1990 con Daniel Sarcos, Astolfo Romero y Guillermo Molero

El reconocido presentador venezolano Daniel Sarcos sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una nostálgica imagen que rememora uno de los momentos más icónicos de su carrera: la fiesta de Mararitmo 900 en el año 1990.

La publicación, realizada hace dos días, muestra a Sarcos luciendo una franela blanca con el nombre del emblemático programa gaitero La Gaita Antañona, en el que participó junto a figuras como Astolfo Romero y Guillermo Molero.

Este gesto despertó la memoria colectiva de quienes vivieron esa época dorada de la gaita zuliana, y reafirma el vínculo emocional que Sarcos mantiene con sus raíces y con el público que siguió durante más de tres décadas.

Noticia al Día / Maracaibero