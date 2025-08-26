El músico y compositor estadounidense, Bob Dylan, recientemente atrajo la atención del público mundial al anunciar que entró en el estudio de grabación a sus 84 años, reanudando el interés, tanto de seguidores históricos como las nuevas generaciones para regalarles un nuevo álbum.

Dylan, insigne por su capacidad para reinventarse, ha dejado a su paso por los escenarios mundiales una destacada trayectoria musical por más de seis décadas, demostrando que la creatividad no tiene límites. Su regreso, confirmado por el periódico Parade, sucede casi cinco años después de su último disco de larga duración desde Rough and Rowdy Ways en 2020.

La noticia despertó entusiasmo en el mundo de la música y en la cultura folk, ratificando la vigencia de una de las figuras más influyentes del panorama internacional. Para su vuelta al mundo discográfico, el intérprete eligió el estudio de grabación White Lake, ubicado en Colonie, Nueva York.

Su anterior trabajo obtuvo buena recepción de la crítica internacional, marcando un hito inédito al ser su primer disco con material original en varios años desde Tempest en 2012. Desde los años sesenta, Bob Dylan adoptó nuevos estilos y sonidos que fueron influencia de muchos artistas hasta el día de hoy.

Parte de ello, fue el movimiento que representó temas como “Blowin´In The Wind”, “Mr. Tambourine Man”, “Knockin´On Heaven´s Door” y la aclamada por los fans “Like a Rolling Stone”, la cual se considera como la mejor canción de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

Noticia al Día / Jesús Fernández(Pasante) / Rolling Stone / Infobae