Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Actor francés acusado de violación fue vetado por el Festival de Cannes, según la prensa

Navarro-Mussy, de 34 años, debía presentarse este jueves por la tarde en la alfombra roja de la Croisette para el estreno del filme de Dominik Moll, pero el pasado 8 de mayo un mensaje de la asociación de intérpretes ADA (Association des acteur.ices) informó al festival de un proceso contra él

Por Andrea Guerrero

Actor francés acusado de violación fue vetado por el Festival de Cannes, según la prensa
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El actor francés Théo Navarro-Mussy, uno de los intérpretes de la película en competición ‘Dossier 137’ , fue vetado de participar en el Festival de Cannes, en una decisión inédita, por las acusaciones en su contra por violación, según desveló este miércoles el semanario Télérama.

Navarro-Mussy, de 34 años, debía presentarse este jueves por la tarde en la alfombra roja de la Croisette para el estreno del filme de Dominik Moll, pero el pasado 8 de mayo un mensaje de la asociación de intérpretes ADA (Association des acteur.ices) informó al festival de un proceso contra él.

En concreto, tres actrices lo denunciaron por violación y violencias físicas y morales en 2023 y, aunque esa querella quedó archivada (como ocurre en Francia con casi el 90 % de las demandas por esta clase de abusos), las implicadas iniciaron un proceso contra el intérprete por la vía civil.

"El procedimiento está aún en curso", explicó a Télérama el delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux.

"Es por ese recurso y, por tanto, por la continuación de la instrucción, que la causa no está suspendida. Cuando la justicia dictamine definitivamente será otra cosa", completó el máximo responsable de la selección de películas del festival.

El veto es una decisión inédita que llega después de numerosas críticas al prestigioso certamen por no haber adoptado una postura firme contra los acusados de abusos, en medio del auge que vive el movimiento Me Too en el cine francés en los últimos años.

La desconexión fue evidente, por ejemplo, en 2023, cuando el certamen que otorga la Palma de Oro fue el escenario del retorno al cine por la puerta grande de Johnny Depp, gracias a su papel en el filme ‘Jeanne du Barry’ (Maïwenn), que fue el seleccionado para inaugurar aquella edición.

El año pasado, por contra, el festival ejerció de altavoz para la actriz Judith Godrèche, quien se convirtió en la gran embajadora del Me Too en Francia al desvelar públicamente, a comienzos de 2024, que los realizadores Benoît Jacquot y Jacques Doillon habían abusado de ella en los rodajes siendo menor de edad.

Pero a pesar de eso el festival nunca había dado señales de aplicar medidas contra los acusados por esta clase de violencias, como sí han hecho en Francia instituciones como la Academia de los César.

Esa aparente pasividad se la había reprochado duramente la diputada ecologista Sandrine Rousseau, al presentar en abril pasado el informe de una comisión parlamentaria que se encargó de estudiar los abusos en el mundo de la cultura y proponer recomendaciones.

"El Festival de Cannes debe ser un lugar para el cambio de las mentalidades", reclamó.

A Navarro-Mussy, cuya carrera venía en ascenso, se le conoce por su papel en la serie ‘Hippocrate’ y por sus papeles en el cine en largometrajes como ‘Un métier sérieux’, ‘Les Rois de la piste’ o ‘Un homme en fuite’.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dado Explosivo: un universo de juegos creado por el zuliano Jesús Virla

Dado Explosivo: un universo de juegos creado por el zuliano Jesús Virla

"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

El dron submarino extra grande que inventó China

El dron submarino extra grande que inventó China

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Noticias Relacionadas

Al Dia

Rosa, Rosa, canción famosa de Sandro, fue inspirada en una doméstica: Hoy el artista cumpliría 80 años

Más de ocho décadas después de su nacimiento, su figura sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos que su arte nunca se apagó
Zulia

Intenso calor en Maracaibo esta noche: los aires no dan abasto

Según datos oficiales de AccuWeather, la temperatura actual en Maracaibo es de 30 °C, con una sensación térmica de 36 °C
Internacionales

Ordenan libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Los abogados del mandatario cuestionaron que se ordenara la privación de la libertad sin que el fallo condenatorio quedara en firme, pues el recurso de apelación se encuentra en trámite
Entretenimiento

Ivanna y Catalina: el orgullo musical de la familia SanLuis

Los artistas, originarios de Maracaibo, expresaron su orgullo por las pequeñas, a quienes describieron como “nuestro mayor orgullo”

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025