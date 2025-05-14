Actor francés acusado de violación fue vetado por el Festival de Cannes, según la prensa

El actor francés Théo Navarro-Mussy, uno de los intérpretes de la película en competición ‘Dossier 137’ , fue vetado de participar en el Festival de Cannes, en una decisión inédita, por las acusaciones en su contra por violación, según desveló este miércoles el semanario Télérama.

Navarro-Mussy, de 34 años, debía presentarse este jueves por la tarde en la alfombra roja de la Croisette para el estreno del filme de Dominik Moll, pero el pasado 8 de mayo un mensaje de la asociación de intérpretes ADA (Association des acteur.ices) informó al festival de un proceso contra él.

En concreto, tres actrices lo denunciaron por violación y violencias físicas y morales en 2023 y, aunque esa querella quedó archivada (como ocurre en Francia con casi el 90 % de las demandas por esta clase de abusos), las implicadas iniciaron un proceso contra el intérprete por la vía civil.

"El procedimiento está aún en curso", explicó a Télérama el delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux.

"Es por ese recurso y, por tanto, por la continuación de la instrucción, que la causa no está suspendida. Cuando la justicia dictamine definitivamente será otra cosa", completó el máximo responsable de la selección de películas del festival.

El veto es una decisión inédita que llega después de numerosas críticas al prestigioso certamen por no haber adoptado una postura firme contra los acusados de abusos, en medio del auge que vive el movimiento Me Too en el cine francés en los últimos años.

La desconexión fue evidente, por ejemplo, en 2023, cuando el certamen que otorga la Palma de Oro fue el escenario del retorno al cine por la puerta grande de Johnny Depp, gracias a su papel en el filme ‘Jeanne du Barry’ (Maïwenn), que fue el seleccionado para inaugurar aquella edición.

El año pasado, por contra, el festival ejerció de altavoz para la actriz Judith Godrèche, quien se convirtió en la gran embajadora del Me Too en Francia al desvelar públicamente, a comienzos de 2024, que los realizadores Benoît Jacquot y Jacques Doillon habían abusado de ella en los rodajes siendo menor de edad.

Pero a pesar de eso el festival nunca había dado señales de aplicar medidas contra los acusados por esta clase de violencias, como sí han hecho en Francia instituciones como la Academia de los César.

Esa aparente pasividad se la había reprochado duramente la diputada ecologista Sandrine Rousseau, al presentar en abril pasado el informe de una comisión parlamentaria que se encargó de estudiar los abusos en el mundo de la cultura y proponer recomendaciones.

"El Festival de Cannes debe ser un lugar para el cambio de las mentalidades", reclamó.

A Navarro-Mussy, cuya carrera venía en ascenso, se le conoce por su papel en la serie ‘Hippocrate’ y por sus papeles en el cine en largometrajes como ‘Un métier sérieux’, ‘Les Rois de la piste’ o ‘Un homme en fuite’.